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NVIDIA ведёт с майнерами беспристрастную и бескомпромиссную борьбу. Хотя, судя по всему, боевые действия носят скорее театрализованный характер и идут исключительно в воображении руководства компании, поскольку действия ребят отличаются от заявлений с точностью до наоборот. Мы не будем по этому поводу устраивать продолжительные дискуссии ограничившись тем, что NVIDIA приняла решение увеличить в три раза количество графических чипов, которые пойдут непосредственно на видеокарты для шахтёров. Сумма правда мизерная и составит каких-то 150 миллионов, но даже этого было бы достаточно, чтобы насытить геймерский рынок в отдельно взятой стране.

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Что же, у NVIDIA явно свой путь, ведь единожды наступив на тяжёлые грабли, компания не собирается останавливаться, планируя пробежать по целому полю, усеянному подобным инструментом. Итак, в момент выхода GeForce RTX 3060 было объявлено, что она получит антимайнерскую заглушку, что урежет добычу Эфира ровно в 2 раза. Как потом оказалось, никакой заглушки не было, а всё дело в драйверах, которые сами же представители NVIDIA и слили в сеть. Случайность? А может тонкий расчёт, позволяющий поднять ажиотаж среди майнеров, увеличив маржу от каждой проданной видеокарты?

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Как было на самом деле, мы уже никогда не узнаем, но уже скоро начнётся второй этап антимайнерской войны. Так, на замену графическому чипу GA106-300, который благополучно разместился в GeForce RTX 3060, уже идёт новый GA106-302. Сообщается, что он снова урежет добычу Эфириума, но на этот раз будет полагаться на более продвинутые способы блокировки. Представители NVIDIA намекнули на некие механизмы защиты, которые не взломать ни одному хакеру. Что же, на этот раз мы верим, ведь в компании работают достаточно профессиональные люди, которые и сами могут слить драйвер в сеть без помощи хакеров, сидящих без дела и не предпринимающих никаких попыток взлома.

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Новая видеокарта с заглушкой ожидается в мае. Кстати, в ближайшее время в продажу могут поступить специальные версии GeForce RTX 3070/3080/3090, в которых заплатка будет идти по умолчанию. Когда это случится пока не знает никто.