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Криптовалюта стала настоящим испытанием для человечества. Многие откровенно заявляют, что это пирамида, выиграть в которой хотят все, но решаются это сделать единицы. На самом деле большая часть претензий к цифровой валюте надуманы, ведь миром правит жажда наживы и лёгких денег. Тем не менее есть вполне реальные причины считать добычу виртуальных монет вредной. Сегодня мы оставим тему обмана за кадром, остановившись на более острой и действительно болезненной – экологии.

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Согласно официальным данным, предоставленным Центром альтернативных финансов, расположившимся внутри Кембриджского университета, за последние 6 лет сеть Биткоина выросла в 66 раз, потребляя немыслимое количество электричества. К примеру, в 2019 году майнеры сожгли энергии больше чем такая страна, как Швеция. А ведь в последние годы мы только и слышим о переходе на чистую энергетику. Человечество предпринимает огромное количество усилий, а здесь на пустом месте образовалась огромная дыра, способная не только загрязнять окружающую среду, но и делает это с каждым годом всё успешнее.

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Как сообщается, дошло до того, что майнеры купили электростанцию, разместив в ней фермы по добыче Биткоинов. Известно, что станция Greenidge была построена в Нью-Йорке ещё в 1937 году, но из-за слишком древних технологий и большого углеродного следа закрылась в 2009 году. Объект стоял некоторое время без дела, а недавно его выкупили майнеры. Они оживили энергоблоки, но решили на этом не останавливаться. Новые владельцы заявили, что будут постоянно увеличивать выход энергии, что позволит им уже в 2022 году утроить текущие показатели.

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Ясно, что подобная дерзость не могла пройти мимо защитников природы и местных жителей. Первые, как всегда, ограничиваются пикетами, которые в последнее время плавно переместились в интернет. А вот вторые настроены решительно. Активисты заявляют, что не допустят возобновления работы «грязной» электростанции (работает на угле, выделяя много СО2), но пока также не предпринимают никаких шагов, нацеленных на эскалацию конфликта. Чем всё это может окончиться, неясно, но в последнее время Биткоин бьёт все новые рекорды, что толкает людей на поступки, которые в любых других условиях они сами бы не одобрили.