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Переход на Ethereum 2.0 неизбежен, но это не значит, что сообщество майнеров единодушно поддерживает начинания вездесущего Виталика Бутерина. Не меньше вопросов и у экспертов, ведь некоторые полагают, что новая система Proof-of-Stake – это будущее не только отдельно взятого Эфира, но и всех криптовалют. Судя по тому, что происходит, переход на Хардфорк Berlin пока никак не повлиял на курс Эфира, а значит пока последствия ощутили далеко не все шахтёры.

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Сегодня мы ознакомимся с мнением аналитиков, представленным на популярном ресурсе РБК. Итак, Максим Крупышев – СЕО криптобиржи Coinspaid уверяет, что Ethereum 2.0 не только не станет критическим для цены криптовалюты, но и позволит разогнать Эфир до 10 000 долларов. Немалую заслугу эксперт видит во всё увеличивающейся популярности протокола DeFi, что открывает перед цифровыми деньгами огромные перспективы. При этом некоторые аналитики не исключают, что 5000 долларов более реалистичны чем 10 000, а значит прежде всего криптовалюта должна пройти этот рубеж.

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А вот Артём Деев глава аналитического департамента AMarkets, полагает, что Эфириум привязан к курсу Биткоина. Если первые цифровые деньги ждёт сильная коррекция, то и Эфир упадёт. Хотя в последнее время аналитики настроены оптимистично и ожидают роста Биткоина до 100 000 долларов. Максим Крупышев не согласен с предыдущим докладчиком, полагая, что Эфир стал самостоятельным. Скорее всего в самое ближайшее время мы с вами сможем проверить последнее утверждение, ведь Биткоин уже и так слишком долго торгуется на максимуме, а значит пойдёт в низ.

Кстати, сегодня в рамках перехода на Хардфорк Berlin случился массовый сбой, что привело к зависанию всей системы. Сервисы отключились, а майнеры в растерянности. Ясно, что эту проблему удастся решить, но всё это подтверждает, что быстрый переход на новые алгоритмы должен быть выверен, иначе катастрофы избежать не удастся.