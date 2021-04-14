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Что обычные пользователи делают, когда видеокарты дорожают, а желания переплачивать нет? Правильно, они спокойно ждут улучшения ситуации. Иногда можно поворчать на форумах, поругать всё вокруг, включая AMD и NVIDIA. Майнеры – напротив, берут кредиты, закладывают имущество и идут на самые неразумные поступки, пытаясь отбить покупку видеокарты за 250 000 рублей. Ну а есть и такая категория людей, которые предпочитают обманывать окружающих, используя их незнание в своих целях.

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Как стало известно, в Китае не так давно появилась группа аферистов, занимающихся благородным отъёмом видеокарт Radeon RX 580 у их законных владельцев. Назвать схему мошеннической можно лишь отчасти, ведь ребята как настоящие Робин Гуды не оставляют бедных наедине со своими проблемами. Давайте рассмотрим работу схемы: с владельцем видеокарты Radeon RX 580 связывается липовый представитель AMD или её партнёра XFX, сообщая, что идёт массовый отзыв видеокарт серии RX 580. В данном случае неважно, закончилась ли у вас гарантия, ведь компания ценит своих клиентов и готова дать им взамен GeForce GTX 1050 Ti за модель с 4 Гб памяти и GTX 1060 3GB за карточку с 8 Гб видеопамяти.

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С виду не подкопаться, ведь когда ещё вам за старую видеокарту трёхлетней давности дадут новую? Мало того, мошенники предлагают ещё и денежную компенсацию тем, кто не хочет получать видеокарту взамен. Владельцам Radeon RX 580 на 4 Гб дадут 138 вечнозелёных, а с 8 Гб – немалые 260 долларов. В чём же подвох? Сообщается, что замены не только реальны, но идёт возврат средств за потрёпанные играми карты. С виду никто не обманут, вот только всё дело в майнинге, ведь Radeon RX 580 считается одной из лучших моделей по соотношению цены/хешрейта.

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Сколько точно китайских владельцев Radeon RX 580 взяли деньги или видеокарту от NVIDIA, не сообщается, но афера выглядит идеальной, ведь кажется, что пострадавших нет, а владельцы получают за свою карту даже больше, чем они за неё заплатили несколько лет назад. Кстати, представители AMD уже открестились от мошенников, но пока любителей Radeon RX 580 никто не нашёл.