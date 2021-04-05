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Дефицит полупроводников наложил свой отпечаток на десятки популярных продуктов. Уже сегодня эксперты говорят о предстоящем повышении цен на электронику, а получить большую партию чипов становится всё сложнее. На этом фоне оптимистично звучат заявления AMD увеличить отгрузку настольных процессоров на 20% в текущем квартале. Что же, будем надеяться, что руководство красных не забудет и о консольщиках.

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Сегодня купить в магазине игровую приставку PlayStation 5 нереально. Товара просто нет, а перекупщики предлагают заплатить немалую сумму за товар, полученный от поставщиков и крупных ритейлеров. Если ранее ситуация была просто плохая, то теперь она может стать ещё более напряжённой, ведь 1 апреля Sony порадовала покупателей из РФ повышением цен на консоли. С этого месяца вместо 37 990 рублей Digital Edition (без привода для чтения дисков) вам обойдётся в 40 999 рублей. Стандартная версия с Blu-ray нынче стоит немалые 49 990 рублей, против 46 990.

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Очевидно, это связано с небольшим падением курса рубля. Немного удивляет, что при падении доллара до 72 рублей, цена на консоль не снижалась, но путь маркетинга долг и тернист, а посему понять его могут лишь избранные. Со стороны кажется, что цена подросла не так уж сильно, но всё это вылилось в неприятный казус для многих пользователей.

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Так, одному из тех, кто ранее сделал предзаказ консоли, было прямо отказано, поскольку цена выросла. Sony утверждает, что не может далее продолжать выполнять взятые на себя обязательства, но не хочет прямо указывать на причину. Пользователь возмущён и планирует подать на компанию в суд. Неясно чем всё окончится, но японская компания явно надеется, что все, кто ждёт заказ с ноября, переоформили его по более высоким ценам. При этом в том же письме утверждается, что всем, кто уже оплатил заказ ранее, приставка поступит без каких-либо доплат. Вот только никто не обещает, что это случится в ближайшее время, ведь получение приставки – это большая лотерея, выигрывают в которой пока только перекупщики.