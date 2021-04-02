AMD увеличит производство настольных CPU Ryzen 5000 на 20%, а цены могут вернуться к рекомендованным
Спустя 5 месяцев после начала продаж процессоров AMD Ryzen 5000-й серии можно констатировать, что спрос всё ещё превышает предложение. Если в этот момент вы хотите заявить, что чуть ли не в любом магазине можно купить всю линейку процессоров, то не спешите радоваться, ведь они стоят куда выше рекомендованной цены, при этом уже после трёх месяцев камни должны были подешеветь, а предыдущие линейки предлагаться с большим дисконтом.
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В то же время сегодня мы видим, как Ryzen 5 3600 стоит значительно дороже Core i5-10400, что кажется весьма удивительным, поскольку в играх оба выступают на равных. По мнению экспертов, Intel сделала всё для снижения цен на свои процессоры, и это сильно подорвало продажи AMD, которая не способна предложить достаточное количество чипов, что вызывает спрос и рост цен на уже доступные в продаже модели. Что любопытно, вина за происходящее полностью лежит на руководстве AMD, которое взяло на себя слишком много. Давайте считать: нужно насытить рынок настольными и мобильными процессорами нового поколения, не забывая о процессорах поколения предыдущего, которое традиционно пользуются большим спросом. Далее нужно не забыть о Microsoft и Sony, ведь они требуют всё больше процессоров для новых игровых приставок PlayStation 5 и Xbox Series X. В конце концов нужно выпустить хоть немного видеокарт Radeon RX 6000, и всё это завязано на мощностях TSMC. Неудивительно, что наступил дефицит.
Согласно полученной информации, AMD планирует увеличить поставки настольных процессоров на 20% уже во втором квартале по сравнению с первым кварталом. Заявление вызывает некоторую долю оптимизма, вот только представители компании тут же заявляют, что первый квартал был плохим. Теоретически это значит, что итоговое количество может оказаться даже меньше, чем мы видели на старте продаж. Гадать пока рано, но покупатели уже давно ждут появления в продаже Ryzen 5 5600, недорогую модель Ryzen 3 53ХХ и в целом снижения цен на настольные процессоры с интегрированной графикой. Точных дат указано не было. Скорее всего AMD уже приступила к производству чипов, поскольку логистика и распределение занимают немало времени. А какой процессор ждёте вы?
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