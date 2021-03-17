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Известно, что видеокарта GeForce RTX 3090 может достигать высоких и крайне высоких температур во время пиковых нагрузок. Чаще всего это рабочие задачи, во время решения которых графический чип разогревается до 110 градусов. В данном случае речь идёт об эталонной модели, которая традиционно называется Founders Edition (FE). Всё куда хуже, если вы используете такую карту для майнинга, ведь в таком случае риск выхода из строя скоростной видеопамяти GDDR6X повышается.

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В качестве альтернативных решений предлагается сделать андервольтинг, что при правильной настройке должно позитивно сказаться на температуре, одновременно с этим не снизив хешрейт или fps в играх. Подобный способ подойдёт далеко не всем, поэтому некоторые энтузиасты продолжают искать причину нагрева графического чипа. Команда CryptoAtHome её нашла. Отметим, что способ также предназначен не для всех, поскольку включает несколько довольно сложных для обычных пользователей манипуляций. Но ничего проще пока не придумали.

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Итак, CryptoAtHome решила заменить термопрокладку на видеокарте. Нам не сообщают, кто был производителем штатной прокладки. Известно, что ребята использовали продукцию бренда Thermalright под маркой Odyssey. Она имеет рейтинг 12,8 Вт/мк и не славится самыми топовыми показателями на рынке. Тем не менее с её помощью удалось снизить температуру на видеокарте со 110 градусов до приемлемых 85, что позволило продолжить работу без каких-либо опасений за судьбу видеопамяти и самого графического чипа.

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Весь процесс можно посмотреть на видео. Там всё от расположения до мелких деталей, позволяющих оценить правильность нанесения термопасты. Если вы уже задумались улучшить таким образом свою GeForce RTX 3090 FE и опасаетесь, что такая термопрокладка будет вам стоить целое состояние, то спешим вас разубедить, ведь купить её можно дешевле 800 рублей. В данном случае неясно, чем руководствовались инженеры NVIDIA. Видимо желание сэкономить перевесило здравый смысл.



