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Почти весь 2020 год единственным достойным флагманом Xiaomi оставался смартфон Mi 10. В какой-то момент китайский производитель решил порадовать фанатов обновлённой серией Mi 10T, которая получила мощное железо по доступной цене. Отметим, что по поводу последнего заявления можно поспорить, поскольку на старте продаж данный аппарат стоил 45 000 рублей, однако в последнее время он ощутимо подешевел, что позволяет купить его с отличной выгодой.

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Итак, в официальном российском магазине Xiaomi гаджет подешевел на 5000 рублей и стоит 39 990. Доступны модели в чёрном и сером цветах. В данном случае идёт речь о версии 8/128, что будет достаточно даже самым претенциозным геймерам и любителям фотографировать всё подряд.

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Что любопытно, в магазине Ситилинк, данный смартфон стоит почти столько же, сколько в официальном по скидке. Это значит, что даже когда акционные предложения окончатся, вы сможете рассчитывать на дополнительную выгоду в Ситилинк. Здесь Mi 10T доступен также в чёрном и серебристом цветах и стоит 40 990 рублей.

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Mi 10T интересен флагманским процессором Snapdragon 865, способным справляться с самыми сложными задачами. Также он оснащён неплохим дисплеем стандарта IPS размером 6.67 дюйма. Здесь установлена отличная камера на 64 Мп. Также он поддерживает быструю зарядку на 33 Вт и обладает ёмким аккумулятором на 5000 мАч. Есть все необходимые интерфейсы, включая набирающий популярность NFC, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1.