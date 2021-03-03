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С каждым днём в сеть уплывает всё больше информации о предстоящих планах Xiaomi. По большей части это неофициальные данные, полученные путём анализа закрытых и открытых бета-тестов, которые были инициированы китайской компанией в тех или иных регионах. Чаще всего речь идёт о китайских и индийских прошивках, но иногда проходят и наборы в группу региональных тестеров, работающих с европейскими и русскоязычными версиями обновлений.

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Согласно последней информации, более 50 смартфонов Xiaomi могут претендовать на получение MIUI 12.5. информация не точная и постоянно дополняется, вот только за последнее время мы не видели ни одного нового аппарата в списке, в то время как постоянно сообщается о старте бета-теста для различных девайсов. Именно на основе подобных сведений составляются различные списки. Ещё раз повторяем, что они не официальные, однако ничего более достоверного пока нет.

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Список, приведённый ниже, несколько раз дополнялся и расширялся. Виной всему инсайдерские утечки, которые предполагали возможность выхода MIUI 12.5 для тех или иных аппаратов. Сейчас ясно, что все указанные ниже телефоны не могут претендовать на выход новой прошивки. Всего в перечне 29 смартфонов. Отметим, что все они имеют актуальную MIUI 12, которая и станет для них финальной версией завершения жизненного цикла.

Как вы можете заметить, здесь ей как явные аутсайдеры (Redmi 6 и Redmi 7), так и флагманы 2018 года, например, Mi 8 Pro. Текущая политика Xiaomi не предполагает выпуск обновлений для смартфонов, которым больше трёх лет. Из общей логики выбивается Mi 9 Lite 2019 года, но это скорее исключение из правил. Инсайдеры отмечают, что многие их указанных телефонов не должны были обновляться до MIUI 12, но китайская компания сделала для владельцев приятный сюрприз.

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