Российские покупатели разобрали почти все видеокарты GeForce RTX 3060 – доступные предложения и цены
Если вы ещё не читали о том, как сеть магазинов DNS продавала видеокарты GeForce RTX 3060 ночью 25 февраля, то сделайте это прямо сейчас. История крайне любопытная и полностью отражает ситуацию, в которой все мы с вами живём. Российская розница использует каждую подходящую возможность дополнительного заработка. В этом нет ничего плохого, но сейчас ситуация переходит все границы.
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В данном случае нам неважно, кто виноват: сами розничные сети, отдельные продавцы, региональные поставщики или крышующий бизнес мафиози, ведь вместо 500 долларов, которые мы видим в европейских магазинах, нам предлагают заплатить больше тысячи. Нельзя сказать, что в сытой Европе всё идеально, ведь перекупщики отлично себя чувствуют и там, но 90 000 за GeForce RTX 3060 не просит никто.
Ниже можно рассмотреть ряд предложений из Ситилинка. Как это обычно бывает, все видеокарты разойдутся через пару дней или быстрее. Поэтому, если вы планировали потратить 90 000 рублей на развлечения – сейчас самое лучшее время. Или не самое, никто не знает, сколько завтра будет стоить криптовалюта, а значит нет никакой возможности предугадать и эффективность вложений в ферму.
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Ещё утром было доступно 7 позиций. На момент написания материала осталось только 4. Есть одна модель производства Palit и три Gigabyte. Наиболее дешёвая оценена в 89 990 рублей. Лучше остановиться на одной из карточек за 92 990 рублей. Там неплохая система охлаждения и есть небольшой заводской разгон. Торопитесь, ведь уже завтра придётся ждать нового завоза, который может наступить нескоро.
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