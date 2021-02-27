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Если вы ещё не читали о том, как сеть магазинов DNS продавала видеокарты GeForce RTX 3060 ночью 25 февраля, то сделайте это прямо сейчас. История крайне любопытная и полностью отражает ситуацию, в которой все мы с вами живём. Российская розница использует каждую подходящую возможность дополнительного заработка. В этом нет ничего плохого, но сейчас ситуация переходит все границы.

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В данном случае нам неважно, кто виноват: сами розничные сети, отдельные продавцы, региональные поставщики или крышующий бизнес мафиози, ведь вместо 500 долларов, которые мы видим в европейских магазинах, нам предлагают заплатить больше тысячи. Нельзя сказать, что в сытой Европе всё идеально, ведь перекупщики отлично себя чувствуют и там, но 90 000 за GeForce RTX 3060 не просит никто.

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Ниже можно рассмотреть ряд предложений из Ситилинка. Как это обычно бывает, все видеокарты разойдутся через пару дней или быстрее. Поэтому, если вы планировали потратить 90 000 рублей на развлечения – сейчас самое лучшее время. Или не самое, никто не знает, сколько завтра будет стоить криптовалюта, а значит нет никакой возможности предугадать и эффективность вложений в ферму.

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Ещё утром было доступно 7 позиций. На момент написания материала осталось только 4. Есть одна модель производства Palit и три Gigabyte. Наиболее дешёвая оценена в 89 990 рублей. Лучше остановиться на одной из карточек за 92 990 рублей. Там неплохая система охлаждения и есть небольшой заводской разгон. Торопитесь, ведь уже завтра придётся ждать нового завоза, который может наступить нескоро.