Redmi Note 8 Pro продолжает дешеветь – игровой CPU, 64 Мп камера 6/128 Гб и NFC со скидкой 4000р
Уже 4 марта будет анонсирована новая линейка Redmi Note 10. Как стало известно, самый производительный аппарат получит 108 Мп камеру, OLED-дисплей и один из новых процессоров Snapdragon среднего класса. При этом, даже младшая модель будет основана на сверхмощном чипе MediaTek. Ввиду всего этого серия 2019 года будет выведена с рынка, а значит сейчас самое время хороших скидок.
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Как стало известно, в Ситилинк Redmi Note 8 Pro предлагается с дисконтом в 4000 рублей. Так, если ещё недавно версия 6/128 Гб стоила 22 990 рублей, то сегодня смартфон можно купить за 18 990 рублей. Неясно, сколько времени будет доступна акционная цена, но сейчас в продаже есть все модели:
Напомним, Xiaomi выпустила Redmi Note 8 Pro ещё в 2019 году. За это время он снискал миллионы поклонников по всему миру, а продажи на рынке давно превысили 10 миллионов единиц. Несмотря на приближение десятой серии, данный аппарат всё ещё актуален благодаря отличному процессору Helio G90T, позволяющему без проблем запускать множество приложений без оглядки на подвисания. При этом количество оперативной памяти составляет 6 Гб, что также больше чем достаточно для любых задач. В данной модели 128 Гб памяти, которые довольно сложно занять, даже если вы привыкли постоянно держать руку на спуске затвора камеры. Кстати, сама камеру здесь очень даже неплохая и может похвастать 64 Мп основным модулем. Есть NFC и встроенный пульт управления любой техникой.
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