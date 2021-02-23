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После того как Биткоин подорожал до 57 тысяч, эксперты снова оживились. Какое-то время ребята были слегка шокированы, ведь мало кто ожидал, что криптовалюта вместо корректировки курса до 40 тысяч начнёт демонстрировать рекордный рост. Сегодня многие заявляют, что именно они говорили о скором повышении цены на Биткоин. Что любопытно, за несколько лет активных прогнозов эксперты успели выдать столько комментариев, что среди предсказаний можно найти как схлопывание цифровых денег, так и повышение их стоимости до 100 и более тысяч долларов.

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В начале февраля эксперты заявляли, что Биткоин вошёл в стадию «Американских горок». Если перевести это на обычный язык, то крупные держатели цифровых денег искусственно разгоняли криптовалюту. В какой-то момент наступает коррекция, когда на пике стоимости Киты продают часть цифровых денег, а после бросают курс вниз. Весь февраль мы были свидетелями стадии роста, во время которой Биктоин вырос ещё на 20 000 долларов. Последним рубежом был курс 58 тысяч долларов, а после вчерашней коррекции становится ясно, что рынком криптовалют управляют искусственно.

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Ещё недавно высказывались различные точки зрения о том, когда нам ждать очередного падения криптовалюты. Многие полагали, что это случится в начале марта, предсказывая падения Биткоина до 30 000. Об этом говорил ведущий аналитик 8848 Invest Виктор Першиков. Он полагал, что крипта может ещё немного подрасти, прежде чем случится коррекция. А вот Генеральный директор криптовалютной р2р-площадки Chatex Майкл Росс-Джонсон уверенно заявлял, что уже этой весной Биткоин может взлететь до 100 000, но не исключал резких просадок, которые, как ми понимаем, связаны с попытками вымывания денег из держателей Биткоина.



Из любопытного можно отметить слова Андрея Подоляна – CEO Cryptorg.exchange. Он уверял, что ещё на этапе, когда цена Биткоина оставалась на отметке 13 тысяч, при помощи специального инструментария была получена цифра в 56 тысяч, как максимальная для роста. Правда тогда никто не думал, что в дело вмешается Илон Маск. Судя по всему, Андрей был наиболее прозорлив, ведь сегодня мы снова наблюдаем «Американские горки», когда за короткий промежуток инвесторы теряют миллиарды, а теневые магнаты становятся ещё богаче. Ниже курсы на 21 февраля и за 23 февраля.

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Как определить в будущем, что настало время продавать криптовалюту? Реальных способов почти нет, но можно попробовать следить за крупными сделками. Например, вы увидите, как несколько держателей криптокошельков резко обналичили Биткоин на миллиарды долларов. Многие отмечают, что следующий этап «Американских горок» будет затяжным, ведь цифровые деньги могут отправиться в долговременное пике. Кстати, если ещё несколько лет назад для обрушения курса было достаточно избавиться от нескольких миллиардов долларов в криптовалюте, то сегодня Китам придётся вывести как минимум 10 миллиардов. Скорее всего, это будет заметно, хотя эти ребята могут иметь сотни небольших кошельков. Больше почитать на эту тему можно здесь.