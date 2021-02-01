«Американские горки продолжаются» – крупные держатели Биткоина опустошают кошельки инвесторов
В последнее время всё больше людей прислушиваются к мнению богатых и знаменитых личностей, слепо следуя даже самым абсурдным идеям. Совсем недавно Илон Маск умудрился поднять цену Биткоина до 38 тысяч долларов при помощи одного сообщения в Твиттере. Что же, все, кто мог, уже заработали, и теперь цена первой криптовалюты пошла вниз.
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После резкого взлёта цены Биткоина, наступило время возвращения к прежним позициям. Вчера и сегодня криптовалюта неоднократно пыталась вернуться к росту, но то не смогла вырасти выше 33 тысяч долларов. «Американские горки» продолжаются. Давайте кратко изучим, что происходило с Биткоином в последнее время.
14 января криптовалюта достигла 39 тысяч и до 20 числа медленно падала, пока не опустилась до 35 500. 21 января случилось резкое обрушение до 31 тысячи. Судя по всему, в это время крупные держатели Биткоина скупали цифровые деньги. До 27 числа криптовалюта находилась в постоянной волатильности, то поднимаясь, то опускаясь, а 29 подскочила до 38 тысяч.
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Сейчас Биткоин возвращается к своей стандартной цене в 31-33 тысячи. Можно констатировать, что аналитики были правы, ведь «Американские горки» и не думают завершаться, опустошая карманы наивных инвесторов, полагающих, что они смогут отбить хоть немного денег у криптовалютных китов.
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