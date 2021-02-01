Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В последнее время всё больше людей прислушиваются к мнению богатых и знаменитых личностей, слепо следуя даже самым абсурдным идеям. Совсем недавно Илон Маск умудрился поднять цену Биткоина до 38 тысяч долларов при помощи одного сообщения в Твиттере. Что же, все, кто мог, уже заработали, и теперь цена первой криптовалюты пошла вниз.

реклама

После резкого взлёта цены Биткоина, наступило время возвращения к прежним позициям. Вчера и сегодня криптовалюта неоднократно пыталась вернуться к росту, но то не смогла вырасти выше 33 тысяч долларов. «Американские горки» продолжаются. Давайте кратко изучим, что происходило с Биткоином в последнее время.

анонсы и реклама Недорогая RTX 2080 в Регарде дешевле чем 2070 RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде RTX 3090 - цены пошли вниз RTX 8000 48Gb скоро не покажется такой уж и дорогой RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 Вдвое упала цена на 4Tb IBM RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

14 января криптовалюта достигла 39 тысяч и до 20 числа медленно падала, пока не опустилась до 35 500. 21 января случилось резкое обрушение до 31 тысячи. Судя по всему, в это время крупные держатели Биткоина скупали цифровые деньги. До 27 числа криптовалюта находилась в постоянной волатильности, то поднимаясь, то опускаясь, а 29 подскочила до 38 тысяч.

реклама

Сейчас Биткоин возвращается к своей стандартной цене в 31-33 тысячи. Можно констатировать, что аналитики были правы, ведь «Американские горки» и не думают завершаться, опустошая карманы наивных инвесторов, полагающих, что они смогут отбить хоть немного денег у криптовалютных китов.