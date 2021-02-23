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Когда заходит спор между владельцем смартфона Apple и тем, чей телефон работает под операционной системой Android, первые часто апеллируют к длительной поддержке, которую предлагает всем своим клиентам яблочная компания. Срок жизни для iPhone составляет 5 лет, а в некоторых случаях обновления безопасности могут выходить и дольше. Google неоднократно пыталась заставить крупных производителей увеличить срок поддержки, но пока давление на лидеров рынка не увенчалось успехом.

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Как стало известно, Samsung планирует стать первой компанией, которая реально сможет предложить самый долгий срок поддержки. Сообщается, что, начиная с серии Galaxy S10, все флагманы будут получать обновления ОС ещё два года после начала продаж. Например, линейка Galaxy S20 вышла на базе Android 10. Это значит, телефоны получит Android 11 и Android 12. Но и это не самые лучшие новости на сегодня.

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Samsung заявила об увеличении срока поддержки для всех смартфонов, выпущенных после 2019 года до 4 лет. На самом деле понять будут ли это обновления прошивки, либо речь идёт только об обновлениях безопасности, сложно. Скорее всего, это станет ясно немного позднее из официальных комментариев представителей южнокорейской компании. Ну а пока можно изучить полный список смартфонов, которые будут обновляться 3 года.

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Эксперты отмечают, что перечень довольно странный. Например, там нет Galaxy A02, вышедшего в 2021 году, а также ряда телефонов 2020 года. Скорее всего список будет дополняться, а значит финальное количество поддерживаемых аппаратов окажется даже больше, чем 130. Это прекрасная новость, с чем мы владельцев смартфонов Samsung и поздравляем, ведь пока ни один другой производитель на подобный шаг не решился.