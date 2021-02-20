Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Бюджетные материнские платы MSI B560/H510 с поддержкой ОЗУ 5000 МГц и разгоном получат цену от 100 $

Отличные новости для тех, кто планировал собрать недорогой мощный компьютер
[ ] для раздела Блоги
5
RTX 5000 16Gb подешевела, стоит рассмотреть вместо 3080/3070
RTX 3070 - новая волна роста цен, смотри
Еще один крутой нереф 3070 по суперцене
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Материнская плата – это необходимый атрибут любого компьютера. Суть в том, что это пользователь предпочитает менять этот элемент как можно реже. Например, купив процессор Core i3-10100, есть возможность его обновить до более мощного Core i5-10600, а после до Core i7-11700К. К сожалению, всё это только теория, ведь для более производительных процессоров предъявляются повышенные требования к питанию, а обладающие разгонным потенциалом смогут поднимать свои частоты исключительно на флагманской плате. В данном случае речь идёт о Z490. 

реклама

Это значит, что нужно соблюсти компромисс, поскольку в будущем придётся довольствоваться теми или иными ограничениями со стороны Intel. В обозримом будущем в продаже появится новая линейка материнок на чипсете 500-й серии. Отличительной чертой серии будет поддержка разгона оперативной памяти (до 5000 МГц) даже на недорогом чипсете B560. Кроме того, все материнские платы на чипсетах H510 и B560 получат что-то похожее на разгон. 

анонсы и реклама
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке
<b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
Много RTX 3090 в XPERT.RU

реклама

Многие оверклокеры пренебрежительно заявляют, что технология поднятия и удержания тактовых частот на процессоре Core i5-10400 до максимальных 4.3 ГГц не является разгоном. Оставим подобные рассуждения на откуп наших читателей, ведь сами производители указывают, что новый способ позволяет увеличить производительность даже на камнях без разблокированного множителя.

Сегодня в прессу просочилась информация о ценах материнских плат на базе чипсетов B560 и H510. Как видите, продвинутые модели стартуют со 150 евро, в то время как купить бюджетную плату можно за 89 евро (чуть дороже 100 долларов). Обратите внимание, данные платы позиционируются для построения домашнего компьютера и не относятся к игровым. Вот только при наличии скоростной памяти и поднятия максимальных тактовых частот новинки смогут обеспечить отличную производительность, не требуя гигантских вложений. 

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса Deepcool Gamer Storm Macube 310P
+
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti
33
Watch Dogs Legion: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
15
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: февраль 2021
21
Assassin's Creed Valhalla и Assassin's Creed Odyssey: тестирование лучших игровых компьютеров
12
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante 360
27
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
12
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix H470-I Gaming
13
Total War Saga: Troy – тестирование актуальных видеокарт и процессоров с участием Ampere
5
Битва игровых компьютеров: Core i5-10600KF & GeForce RTX 2070 Super VS Ryzen 5 3600Х & Radeon RX 5700 ХТ
12

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: февраль 2021
18 февраля 2021 21
Ретроклокинг: доисторический Overclocking
13 февраля 2021 198
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe WD Black SN850 объемом 2 ТБ
11 февраля 2021 45
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti
19 февраля 2021 33
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante 360
16 февраля 2021 27

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

35 смартфонов Xiaomi получили новую прошивку MIUI 12
7
Создатели Ethereum начали тестирование обновления EIP-1559, ощутимо снижающего прибыльность майнинга
112
Блокировка майнинга на RTX 3060 оказалась бесполезной - доход до 7$ в день при добыче Octopus/Cortex
276
Google выпустила скоростную версию Chrome с уменьшенным потреблением ОЗУ
7
NVIDIA бросила вызов хакерам, заявив о неприступности антимайнерской блокировки GeForce RTX 3060
127
Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 8 Pro и другие 47 смартфонов Xiaomi получили прошивку MIUI 12.5
4
После антимайнерской заплатки поставки GeForce RTX 3060 могут стать массовыми, а цена невысокой
93
Xiaomi Redmi Note 8 Pro ощутимо подешевел – камера 64 Мп, игровой CPU и NFC со скидкой в 23%
7
OnePlus 9 Pro получит LTPO дисплей
15
Следующее поколение российских CPU Эльбрус будет в 300 раз быстрее и догонит западные разработки
262
NVIDIA блокирует майнинг на RTX 3060 и выпускает специальные процессоры для добычи криптовалют
262
14 устройств Huawei получили операционную систему Harmony OS 2.0 вместо Android 11
3
Тест GeForce RTX 3060 в майнинге продемонстрировал ощутимо урезанную производительность
44
NVIDIA не собирается распространять ограничение производительности GeForce RTX 3060 в майнинге на другие видеокарты
114
23 смартфона Samsung получили стабильную прошивку One UI 3.1 на Android 11
7
Майнеры скупают GeForce RTX 3060 за недели до официального дебюта по завышенной цене
42
Опубликованы качественные изображения флагмана Sony Xperia 1 III
5
Стали известны характеристики Xiaomi Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro Max
1
Механизм ограничения производительности GeForce RTX 3060 в майнинге будет сложным и защищённым
87
Майнеры продолжают скупать игровые видеокарты – в продаже остались GeForce GTX 1660S и GTX 1050Ti
29

Популярные статьи

10 самых многообещающих стратегических игр, выходящих в 2021 году
14
Исправляем ошибку при замене аккумуляторных элементов 18650 в аккумуляторной батарее ноутбуков
22
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti
33
Watch Dogs Legion: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
15
Простой способ сохраняться в играх, в которых не предусмотрены ручные сохранения
11
Обзор и тестирование корпуса Deepcool Gamer Storm Macube 310P
+

Сейчас обсуждают

omoikane
11:48
не путай лотерею и аукционы. Из за аукционов цены могут вырасти даже тогда когда майнинг бума не будет.
Создатель Doom и Quake Джон Кармак предложил метод борьбы с перекупщиками видеокарт и консолей
omoikane
11:46
Абсолютно глупое предложение что у тебя что у Кармака, ты максимум исключишь мелкий перекупов и то не всех :D Крупные легко заплатят сразу включая доставку.
Создатель Doom и Quake Джон Кармак предложил метод борьбы с перекупщиками видеокарт и консолей
8k_480Hz
11:37
Ну выдумать 5970x было бы не так уж и плохо, для некоторых.
Intel Core i7-11700K взял верх над AMD Ryzen 7 5800X в тестовом пакете Geekbench 5
Максим Бобровский
11:37
Не показывайте так ярко и явно свою альтернативную одаренность. Геймеры это как раз постоянный доход, а майнеры только в сезон хайпа. А производители "железа" забывают пословицу "не плюй у колодязь, б...
После антимайнерской заплатки поставки GeForce RTX 3060 могут стать массовыми, а цена невысокой
fokuslotus
11:37
только восхищение от Эпл. Великие люди работают у них. Ждем как скопируют адроидофилы из говна и палок который будет работать через жопу.
Apple разрабатывает фирменный внешний аккумулятор для семейства iPhone 12
Алексей Иванов
11:36
Взаимно бро, взаимно...
Майнеры продолжают скупать игровые видеокарты – в продаже остались GeForce GTX 1660S и GTX 1050Ti
1 1
11:35
И точно также все концовки Сталкера. Давно это было. Но там концовки скучные.
Простой способ сохраняться в играх, в которых не предусмотрены ручные сохранения
1injener
11:35
На newegg, ASRock B460 с радиаторами на мосфетах, от 95$
Бюджетные материнские платы MSI B560/H510 с поддержкой ОЗУ 5000 МГц и разгоном получат цену от 100 $
Е. Б
11:35
Это скинь тест на стабильной 4850Ghz. а не на 5.02Ghz наверно когда тест проходил не раз ловил синий экран.
Intel Core i7-11700K взял верх над AMD Ryzen 7 5800X в тестовом пакете Geekbench 5
1 1
11:34
Я прошёл игру ГТА 5 со всеми концовками. На стадии выбора, ближе к концу одиночной компании проходил до конца за каждого персонажа. Потом начинал опять с развилки. С выбора персонажа.
Простой способ сохраняться в играх, в которых не предусмотрены ручные сохранения
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем