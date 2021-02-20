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Материнская плата – это необходимый атрибут любого компьютера. Суть в том, что это пользователь предпочитает менять этот элемент как можно реже. Например, купив процессор Core i3-10100, есть возможность его обновить до более мощного Core i5-10600, а после до Core i7-11700К. К сожалению, всё это только теория, ведь для более производительных процессоров предъявляются повышенные требования к питанию, а обладающие разгонным потенциалом смогут поднимать свои частоты исключительно на флагманской плате. В данном случае речь идёт о Z490.

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Это значит, что нужно соблюсти компромисс, поскольку в будущем придётся довольствоваться теми или иными ограничениями со стороны Intel. В обозримом будущем в продаже появится новая линейка материнок на чипсете 500-й серии. Отличительной чертой серии будет поддержка разгона оперативной памяти (до 5000 МГц) даже на недорогом чипсете B560. Кроме того, все материнские платы на чипсетах H510 и B560 получат что-то похожее на разгон.

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Многие оверклокеры пренебрежительно заявляют, что технология поднятия и удержания тактовых частот на процессоре Core i5-10400 до максимальных 4.3 ГГц не является разгоном. Оставим подобные рассуждения на откуп наших читателей, ведь сами производители указывают, что новый способ позволяет увеличить производительность даже на камнях без разблокированного множителя.

Сегодня в прессу просочилась информация о ценах материнских плат на базе чипсетов B560 и H510. Как видите, продвинутые модели стартуют со 150 евро, в то время как купить бюджетную плату можно за 89 евро (чуть дороже 100 долларов). Обратите внимание, данные платы позиционируются для построения домашнего компьютера и не относятся к игровым. Вот только при наличии скоростной памяти и поднятия максимальных тактовых частот новинки смогут обеспечить отличную производительность, не требуя гигантских вложений.