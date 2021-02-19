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В последнее время Xiaomi балует нас хорошими новостями. Так, недавно стало известно, что смартфоны серии Redmi Note 8 получат долгожданное обновление MIUI 12.5. Случилось это официально, при том что ранее нам сообщали об окончании жизненного цикла для нескольких аппаратов серии включая мощный Redmi Note 8 Pro. Одновременно с этим выяснилось, что вся серия может рассчитывать на выход Android 11, а значит ещё полгода телефоны будут максимально защищены от проникновений и взломов, получая своевременные патчи и заплатки.

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Совсем недавно выяснилось, что вскоре в продажу поступит десятая серия Redmi Note. Пока сведений о ней недостаточно, но она точно окажется мощнее и интереснее девятой, ведь за это время случилось много изменений. К примеру, Redmi Note 10 Pro должен получить продвинутый процессор от Qualcomm, высококачественный звук и защиту от пыли и воды. Кроме того, ожидается подэкранный сканер отпечатков и обновление камеры. Несомненно, что выход новинки повлияет на цену текущих продуктов Xiaomi, а значит самое время для больших скидок.

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В Ситилинк настоящий праздник для тех, кто искал современный смартфон с мощным процессором, отличной камерой и ёмким аккумулятором. Redmi Note 8 Pro подешевел. Если ещё недавно он стоит 21 тысячу рублей, то сейчас его можно купить всего за 17 тысяч. Скидка в 4 тысячи или 23%, что на фоне обычных 10% кажется просто манной небесной. Доступны все цвета, от зелёного, синего, серого, до оранжевого.

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Напомним, Redmi Note 8 Pro славится процессором Helio G90T, способным бросить вызов даже продвинутым флагманам. Он обладает камерой на 64 Мп, отлично справляющейся со своей работой как днём, так и в тёмное время суток. В качестве дисплея яркий IPS на 6.53 дюйма, ну а поддержка всех интерфейсов включая NFC гарантирована. Данная модель поставляется в варианте 6/64 Гб памяти.