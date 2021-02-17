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Во многих ноутбуках видеокарта GeForce RTX 3080 оказалась медленнее RTX 3070

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Долгое время понятие игрового ноутбука было сильно преувеличено. Дело в том, что видеокарты на лэптопах были значительно медленнее своих настольных версий. Несколько лет назад всё круто поменялось, а сейчас идёт курс на сокращение разницы между настольными и мобильными решениями. К сожалению, в текущем поколении NVIDIA предоставила производителям слишком много свободы, что вылилось в весьма неожиданные последствия. 

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Между настольными видеокартами GeForce RTX 3080 и RTX 3070 большой разрыв производительности. А вот между мобильными версиями всё совсем иначе. Так, если показатель TGP графического чипа будет 140 Вт, то всё будет в полном порядке, вот только сборщики могут понизить потребление до 100 Вт, что оказывает катастрофическое влияние на быстродействие видеокарты. В некоторых случаях всё настолько плохо, что GeForce RTX 3080 оказывается медленнее RTX 3070.

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Что любопытно, в некоторых случаях даже старые ноутбуки на базе GeForce RTX 2080 оказываются быстрее дорогих новинок на GeForce RTX 3080. Парадокс, но теперь покупатель просто обязан обращать внимание на TGP, а иначе вместо высокой скорости можно получить медленную черепаху. 

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Стоит учитывать, что решить проблему никак не удастся, ведь увеличить показатели в ноутбуках не удастся, а значит придётся довольствоваться искусственными ограничениями. 

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