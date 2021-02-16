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Многих наших читателей удивляет, что в магазинах гораздо больше видеокарт NVIDIA последнего поколения, чем AMD. Ситуация такова, что красные фактически не представлены на рынке, а в свободном доступе находится несколько моделей, цены на которые отпугивают даже самых отчаянных майнеров. Долгое время не удавалось прояснить положение дел, но сегодня тайна была раскрыта.

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Уже несколько месяцев eBay остаётся индикатором рынка видеокарт. Мало того, многие аналитики используют полученные на платформе данные, что позволяет узнать о реальных продажах и поставках тех или иных моделей. Как стало известно, за полтора месяца (с 1 января) видеокарт GeForce RTX 3000-серии было реализовано более 14 000 единиц. А вот у красных статистика совсем иная: RX 6900 XT – 334, RX 6800 XT – 448 и RX 6800 – 434; всего 1216 штучек на 16 февраля. Это настоящая катастрофа.

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Подобная ситуация легко объяснима. Так, в руки инсайдерам попала информация о распределении производственных мощностей между той или иной продукцией AMD. Давайте кратко перечислим основные позиции:

Процессоры Ryzen 5000 – 11-12%

Процессоры Ryzen 3000 – 7-9%

Чипы для игровых консолей – 80%

Графические чипы RX 6000 – 1-2%

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Уверены, что после всей этой информации у вас не возникнет вопроса, почему всё так печально. Игровые консоли остаются приоритетным направлением, в то время как на собственный бизнес AMD игнорирует. Будем надеяться, что это не принесёт резкого падения доли рынка, ведь выбора у покупателей нет, а значит обычные пользователи будут всё охотнее смотреть в сторону Intel.