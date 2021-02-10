После подорожания Эфира дефицит Radeon RX 6000 усилился - смотрим, что осталось в магазинах
После стремительного роста цены Биткоина, рынок замер, а стоимость несколько недель находилась под действием сильной волатильности, когда оценка цифровых денег могла упасть за сутки на 5 тысяч долларов. Следом за первой цифровой валютой также стремительно падали и росли и остальные альткоины. Аналитики уверяли, что Эфир вот-вот отправится в свободное плаванье, но ничего подобного не происходило, пока в дело не вмешался Илон Маск.
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Неясно, чем руководствовался миллиардер, но его действия привели к резкому росту активов Биткоина. Последние сутки наблюдается коррекция, когда криптовалюта подешевела на 4 тысячи долларов, но на цену Эфира это повлияло лишь отчасти. Отметим, что ещё несколько дней назад в таком крупном магазине как Ситилинк были доступны десятки моделей видеокарт Radeon RX 6000-й серии. Если взглянуть на ассортимент сегодня, то здесь всего 10 карточек. Неясно, кто раскупает такие дорогие продукты, но у этих ребят явно есть деньги. Давайте коротко перечислим наиболее интересные модели, которые стоит брать в первую очередь.
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Radeon RX 6800XT. Здесь у нас всего два варианта от POWERCOLOR. Есть неплохая модель, способная разгоняться в режиме буста до 2310 МГц, а есть попроще, которая тянет не больше 2250 МГц. Что любопытно, более скоростная на 6 тысяч дешевле, а значит здесь наш выбор очевиден.
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Radeon RX 6900XT. В данной ситуации лидером снова стала POWERCOLOR, предлагая недоступные для остальных тактовые частоты. На втором месте с 2285 МГц GIGABYTE и SAPPHIRE. Обе карты имеют отличные системы охлаждения, что позволяет не волноваться о перегреве и троттлинге. Как и в прошлый раз POWERCOLOR ещё и дешевле остальных. Остальные модели либо не демонстрируют высоких показателей, либо гораздо дороже (более 20 000 рублей), а значит мы предлагаем остановиться на указанных выше моделях. Если рост Эфира будет продолжаться, то уже на следующей неделе не будет даже этих видеокарт.
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