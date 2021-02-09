Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Уже скоро в продажу поступит 11-е поколения процессоров Intel, известных как Rocket Lake-S. Известно, что они получат новую архитектуру, но сохранят 14-нм техпроцесс. Если обратить внимание на первые тесты 8-ядерного Core i9-11900K, то становится очевидным, в он окажется самым быстрым игровым камнем начала текущего года. Это значит, что мы снова увидим очередной виток противостояния производителей, что должно привести к росту быстродействия компьютеров.

реклама

Как стало известно, AMD не планирует сидеть на месте, ведь в конце этого года выйдет следующее поколение процессоров на базе архитектуры Zen 4. Указывается, что чипы будут основаны на 5-нм техпроцессе, получат скоростную память DDR5 и смогут похвастать увеличенным количеством ядер. Так, серверный EPYC Genoa 4-го поколения сможет рассчитывать на 96 ядер. Пока неясно, получат ли настольные Ryzen 6000 больше ядер, но всё это выглядит многообещающе.

анонсы и реклама Распродажа памяти в Регарде Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке Компьютер за 810 000р - смотри что за зверь RTX 3070 дешевле в Compeo.ru RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам RTX 2070 и 3070 относительно недорого в Компео 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь -3000р на 240Gb SSD Seagate в Регарде RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

Если учитывать последние утечки, то новый техпроцесс TSMC (вместе с архитектурными улучшениями) позволит получить прирост IPC до 40%. В настоящее время неясно, идёт ли речь о серверных процессорах, или о всех представителях архитектуры Zen 4. Тем не менее источники уверят, что стоит ждать огромного прироста производительности, который окажется гораздо более впечатляющим, чем было между Zen 2+ и Zen 3.

Предполагается, что выход настольных процессоров может стартовать уже в этом году, в то время как серверные 96-ядерные монстры появятся не ранее 2022 года. Кстати, инсайдеры уверяют, что архитектура Zen 5 станет самым большим прорывом за многие годы, но пока это только на уровне домыслов, поскольку ничего конкретного на эту темы мы не слышали.