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По некоторым сведениям, в марте текущего года состоится релиз 11-го поколения процессоров Intel. На этот раз производитель решил отказаться от 10-ядерных чипов, сосредоточившись на высоких тактовых частотах и повышенном IPC. Ещё в 2020 году ходили слухи, что рост этого значения может оказаться выше 20%, но далеко не все верили, что Intel способна на такой рывок в рамках одного и того же 14-нм технологического техпроцесса.

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Сегодня появились результаты тестирования в популярном бенчмарке Geekbench, где засветился 8-ядерный флагман – Core i9-11900K. Если его сравнивать с представителями 10-го поколения Intel, то разрыв в одноядерных задачах составил 35%, что даже больше, чем смогли предложить процессоры AMD Ryzen 5000-й серии. Возвращаясь к цифрам отметим, что новый 8-ядерник оказался ближе всех к заветному показателю в 2000 баллов, в то время как Ryzen 9 5950X даже не добирает до 1700.

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Многоядерный результат кажется посредственным, но это не значит что он плохой. Так, Core i9-11900K удаётся соперничать на равных с Ryzen 7 5800X по показателям многоядерности, но обходить его с большим отрывом в одноядерных задачах. Здесь самое время ещё раз указать на гигантские фундаментальные различия между процессорами. Дело в том, что AMD полагается на зрелый 7-нм техпроцесс, в то время как у Intel мы имеем дело со старым 14-нм техпроцессом.

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В связи с этим даже сложно предположить, на что будут способны процессоры синих, когда они перейдут на 10-нм техпроцесс, не говоря о 7-нм, который ожидается в 2022-2023-х годах. Инженерам AMD потребуется придумать что-то крайне эффективное, ведь противостояние между компаниями только началось.