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С ростом криптовалюты, видеокарты стали на вес золота. Даже такие бюджетные как GeForce GTX 1650 и GeForce GTX 1050 Ti подорожали до 20 000 рублей. Невероятно, ведь ещё недавно обе стоили куда дешевле. На самом деле выбор у геймеров небольшой: можно купить более мощную, но очень дорогую видеокарту за 100 000 рублей. Можно попытаться переждать бурю, ведь рано или поздно криптовалюта перестанет словно пылесос вытягивать все запасы графических чипов. Но есть и третий вариант, предполагающий, что вы ограничитесь небольшими жертвами, получив возможность играть во все современные игры, но на низких и средних настройках графики.

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Сегодня мы попробуем изучить потенциал бюджетных GeForce GTX 1650 и GeForce GTX 1050 Ti в современных играх. Тестирование провели ребята с Ютуб-канала Benchmark. Разрешение экрана выставлено на 1080р, настройки графики можно посмотреть на видео ниже. Цель теста состояла в понимании того, можно ли сегодня играть на бюджетных видеокартах, если вы не готовы тратить 100 000 рублей на GeForce RTX 3060 Ti. Давайте взглянем на диаграмму.

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Как видите, между двумя карточками целая пропасть, ведь разница в производительности доходит до 45%. Это значит, что брать сегодня GeForce GTX 1050 Ti как минимум нецелесообразно, ведь даже при наличии быстрого процессора такое отставание не позволит вам чувствовать себя комфортно в большинстве игр.

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Что любопытно, разница в цене между видеокартами небольшая. Так, вполне сносную GeForce GTX 1650 можно взять за 19 тысяч. Вполне возможно, что она будет слегка уступать той, что принимала участие в тестировании, но суть проблемы ясна. В то же время GeForce GTX 1050 Ti стоит всего на полторы тысячи дешевле. Скорее всего подобная ситуация возникла из-за резкого повышения цены, ведь продавцы ещё не успели отрегулировать ценники исходя из реальной производительности каждой карты. Отвечая на вопрос заглавия: GeForce GTX 1650 за 20 000 позволяет играть во все игры. Она действительно станет настоящей находкой в неспокойные дни нашествия майнеров, позволив пересидеть до лучших времён.



