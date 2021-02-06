Игровые видеокарты NVIDIA и AMD вернулись в магазины РФ – лучшие предложения зимы 2021 года
Видеокарты медленно, но верно возвращаются в магазины. Это совсем не значит, что цены могут порадовать наших читателей, но сам факт увеличения производственных мощностей внушает оптимизм. В конце концов многие наши читатели мечтают собрать фермы, которые окупаются за считанные месяцы даже при текущей стоимости. Кроме того, нельзя списывать со счетов энтузиастов, которых цены волнуют в последнюю очередь.
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Наиболее интересным вариантом для бескомпромиссных геймеров нам кажется Radeon RX 6900XT от POWERCOLOR. Карта способна разгоняться до 2340 МГц, что делает её одной из самых быстрых представительниц серии. Пожалуй, поспорить с ней могут только оснащённые водяным охлаждением или же монструозными конструкциями решения от других производителей. Цена данной модели зафиксирована на уровне 149 890 рублей. Много? Возможно, но такова реальность.
Несомненный интерес вызывает GeForce RTX 3070 от GIGABYTE. Она обладает отличным разгонным потенциалом и уже из коробки получила буст до 1845 МГц против стандартных 1730 МГц. Мало того, она стоит даже дешевле других представителей семейства, опережая их по многим параметрам.
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Идеальным подарком на День влюблённых может стать Radeon RX 6800XT, выпущенная силами SAPPHIRE. Это настоящий инженерный шедевр, ведь кроме отличного охлаждения с продуманной системой вентиляции у нас есть тактовая частота 2360 МГц, что ровно на 100 МГц выше большинства прокачанных моделей. Цена карты составляет 121 490 рублей, но в данном материале мы обсуждаем наиболее инертные предложения, а не майнеров, лишивших нас доступа к недорогим видеокартам.
Вполне возможно, некоторым нашим читателям будет интересна GeForce RTX 3060Ti, производства GIGABYTE. Данная модель стоит дешевле всех, указанных нами сегодня, и максимально близка к референсной по характеристикам. Это не лучшее вложение денег, но у наших читателей может быть иное мнение, ведь самая дешёвая RTX 3070 стоит на 10 000 дороже.
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