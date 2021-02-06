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Игровые видеокарты NVIDIA и AMD вернулись в магазины РФ – лучшие предложения зимы 2021 года

Изучаем лучшие предложения видеокарт на отечественном рынке
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Еще одно снижение цен на RTX 3090 почти по цене 3080
RTX 3080 в наличии но цена вдвое выше ожидаемой
Несколько видов RTX 3070 в продаже - смотрим цены
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Видеокарты медленно, но верно возвращаются в магазины. Это совсем не значит, что цены могут порадовать наших читателей, но сам факт увеличения производственных мощностей внушает оптимизм. В конце концов многие наши читатели мечтают собрать фермы, которые окупаются за считанные месяцы даже при текущей стоимости. Кроме того, нельзя списывать со счетов энтузиастов, которых цены волнуют в последнюю очередь.

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Наиболее интересным вариантом для бескомпромиссных геймеров нам кажется Radeon RX 6900XT от POWERCOLOR. Карта способна разгоняться до 2340 МГц, что делает её одной из самых быстрых представительниц серии. Пожалуй, поспорить с ней могут только оснащённые водяным охлаждением или же монструозными конструкциями решения от других производителей. Цена данной модели зафиксирована на уровне 149 890 рублей. Много? Возможно, но такова реальность.

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Несомненный интерес вызывает GeForce RTX 3070 от GIGABYTE. Она обладает отличным разгонным потенциалом и уже из коробки получила буст до 1845 МГц против стандартных 1730 МГц. Мало того, она стоит даже дешевле других представителей семейства, опережая их по многим параметрам.

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Идеальным подарком на День влюблённых может стать Radeon RX 6800XT, выпущенная силами SAPPHIRE. Это настоящий инженерный шедевр, ведь кроме отличного охлаждения с продуманной системой вентиляции у нас есть тактовая частота 2360 МГц, что ровно на 100 МГц выше большинства прокачанных моделей. Цена карты составляет 121 490 рублей, но в данном материале мы обсуждаем наиболее инертные предложения, а не майнеров, лишивших нас доступа к недорогим видеокартам. 

Вполне возможно, некоторым нашим читателям будет интересна GeForce RTX 3060Ti, производства GIGABYTE. Данная модель стоит дешевле всех, указанных нами сегодня, и максимально близка к референсной по характеристикам. Это не лучшее вложение денег, но у наших читателей может быть иное мнение, ведь самая дешёвая RTX 3070 стоит на 10 000 дороже.

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