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В настоящее время известно, что на новую прошивку MIUI 12.5 могут претендовать несколько десятков смартфонов Xiaomi. На этот раз выход обновления будет как никогда масштабным, ведь китайская компания планирует одновременный старт рассылки как для глобальной, так и региональных версий. Это правильный шаг, на который Xiaomi не решалась много лет. Инсайдеры уверены, что он позволит улучшить ситуацию с многочисленными ошибками и растягиванием сроков на много месяцев.

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Как стало известно, первыми новую прошивку получат 20 актуальных девайсов, среди которых флагманы 2019 и 2020-х годов, а также целый ряд популярных аппаратов. Однако немного ранее указывалось, что Xiaomi только набирает группу тестеров, в то время как несколько дней назад поступила крайне противоречивая информация. Инсайдеры сообщают, что глобальный выход MIUI 12.5 запланирован на 8 февраля. Список смартфонов представлен ниже.

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В данный момент неясно, как всё это соотносится с планами начала тестирования в марте, а также одновременным выходом прошивки для различных регионов. Вполне возможно, что речь идёт только о китайской и глобальных версиях, которые было решено выпустить первыми. Судя по всему, ситуация прояснится только 8 февраля, когда планы Xiaomi станут более понятными. В любом случае в последнее время появляется слишком много утечек, многие из которых основаны на противоположных инсайдерских слухах на этот счёт.