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Уже несколько месяцев Xiaomi занимается разработкой новой прошивки MIUI 12.5. Она должна прийти на смену текущей версии, которая доступна на более чем 60 устройств. Не обошлось без потерь, ведь китайская компания хорошо усвоила урок и теперь не хочет брать на себя непосильный груз. Дело в том, что, чем больше актуальных телефонов, тем дороже разработка прошивки, и тем на боле долгий срок это затянется. На этот раз в списке всего 33 девайса.

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Полный список находится ниже. Здесь нет серии Mi 11, поскольку данный аппарат получил последнюю версию фирменной оболочки в момент выхода на рынок. Это значит, что приоритет отдаётся серии Mi 10 в составе 4 телефонов. Далее идут многочисленные представители серии Redmi K30. Нашим читателям стоит учитывать, что в данном случае речь идёт о первой китайской стабильной прошивке MIUI 12.5, поэтому европейские клоны некоторых смартфонов могут отсутствовать в перечне.

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К примеру, обновление будет доступно для Redmi K20, но мы то с вами знаем, что его европейский клон – это Mi 9T. В данном случае мы не будем перечислять все клоны, поскольку есть ещё и индийские девайсы, имеющие похожие названия. В любом случае подкованный читатель смартфона Xiaomi способен узнать, есть у его версии смартфона китайский оригинал. Да, все клоны также получат обновление в срок.

Mi 10 Mi 10 Pro Mi 10 Ultra Mi 10 Youth Edition Redmi K30 Redmi K30 5G Redmi K30 Pro 5G Redmi K30i 5G Redmi K30S Ultra Redmi K30 Ultra Redmi K30 Racing Mi 9 Mi 9 SE Mi CC9e Mi CC9 Pro/Mi Note 10 Redmi K20 Redmi K20 Pro Redmi Note 7 Redmi Note 7 Pro Redmi 10X 5G Redmi 10X Pro 5G Redmi Note 9 5G Mi 10 Ultra Redmi Note 8 Redmi Note 8 Pro Redmi Note 8T Mi 9 Pro 5G Mi CC9/Mi 9 Lite Mi CC9 Meitu Edition Redmi Note 9 Pro Redmi Note 9 4G Mi 11 Redmi Note 9 Pro 5G

Приятным сюрпризом стал выход прошивки на недорогие смартфоны серии Redmi Note 8, ну а Redmi Note 9-й серии попали в список ожидаемо. Согласно последним слухам, глобальный запуск новой оболочки состоится 8 февраля. Это не значит, что вы сразу же получите обновление. Даже при условии наличия у вас флагмана, придётся подождать российскую версию, которая может выйти только к концу зимы.