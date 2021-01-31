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HUAWEI ежегодно выпускает около двадцати устройств. Ещё в 2020 году их число было куда больше, ведь суббренд Honor по факту принадлежал китайской компании, но сейчас он перешёл в другие руки, а значит целая экосистема, выстраиваемая годами, рухнула в одночасье. Именно поэтому сегодня мы не будем останавливаться на этих аппаратах, хотя последнее обновление и выпускается силами программистов HUAWEI.

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Недавно поступила информация о том, что китайцы решили сделать большой подарок всем владельцам, а именно выпустить последнюю версию EMUI 11 на десятки смартфонов. Если отбросить бренд Honor, то получится более 30 аппаратов. Важно учитывать, что по большей части это флагманы, в то время как середнячки и бюджетники оказались за бортом, лишившись надежды на обновления безопасности.

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Сегодня мы собрали 18 телефонов HUAWEI, которые с высокой долей вероятности уже не получат никаких прошивок и полностью завершили свой жизненный цикл. Отметим, что есть несколько аппаратов, в которых сомневаются даже инсайдеры (серия Nova 5), но время уходит, а китайцы даже не начали разработку бета-версии, в то время как шестая серия Nova уже во всю тестируется.

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На самом деле телефонов могло быть больше, если прибавить все бюджетники 2018 года, однако многие из них не получили даже финальную EMUI 10.1, поэтому говорить об их актуальности сложно. Ну а находящиеся ниже смартфоны обновлялись до последнего. Поскольку HUAWEI не даёт официальных комментариев, то мы не знаем причин, по которым многие популярные телефоны 2019 года вышли в тираж раньше времени. Самая очевидная причина связана с проблемами, с которыми столкнулась компания. Кроме того, актуальных телефонов и так слишком много, а разработка стоит денег и времени. По последним данным, в 2021 году HUAWEI сосредоточится на наиболее востребованных сериях, отказавшись от тех, что покупаются меньше всего.