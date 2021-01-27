Курс Биткоина упал ниже 30 000 $ – рынок потерял 500 миллионов, а киты продолжили игру на повышение
Читали нашу статью про «Американские горки»? Прочтите. Информация там написана доступным языком, что позволяет сделать выводы о том, что творится на рынке криптовалют. Вполне возможно, что сегодня Биткоин приблизился к нижней точке и снова пошёл вверх. Давайте об этом поговорим подробнее.
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Сегодня Биткоин упал ниже 30 000 долларов за единицу. Если говорить языком статистики, то только за 20 дней курс первой криптовалюты упала на 12 тысяч долларов. Что же, уже спустя несколько часов после резкого падения, Биткоин перешёл к росту и к моменту написания материала отыграл почти все потери, а его цена достигла 31 500 долларов. Несмотря на это, ущерб трейдеров оценивается в 500 миллионов долларов, которые в буквальном смысле съел рынок.
Аналитики снова высказывали противоположные мнения. Кто-то заявлял, что падение продолжится, другие – что криптовалюта вновь начнёт расти. Судя по всему, вторые были правы. Кстати, вместе с Биткоином просели и все остальные цифровые деньги. Даже Эфир, которому приписывают самостоятельность подешевел на 5%.
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Если уже завтра криптовалюта поднимется до 33 000 и выше, то правы были те, кто уверял нас об «Американских горках». Не спрашивайте, когда это всё завершится. Скорее всего, об этом не знают даже те, кто играет криптовалютой. До тех пор, пока фонды и обычные пользователи будут готовы вкладывать в криптовалюту деньги, киты будут раскачивать рынок.
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