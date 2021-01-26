Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Попробуйте налить воды в ёмкость с узким горлышком под большим напором воды. Несмотря на все ваши усилия, заполнить ёмкость до отказа у вас не выйдет. Единственный способ – снизить напор и наливать воду небольшими порциями. Удивительно, но это полностью идентично стратегии крупных держателей криптовалюты, которые устраивают обычным людям «Американские горки», раскачивая курс в разные стороны.

реклама

Биткоин и другие криптовалюты перегреты. Многие уверены, что поднять цену цифровых денег до 40 000 долларов пока не выйдет. Как же в такой ситуации зарабатывать? Верно: раскачивать рынок. В последнее время мы становимся свидетелями вымывания огромных денег с рынка Биткоина. Совсем недавно случился резкий обвал криптовалюты, в рамках которого крупные биржи закрыли контрактов на миллиарды долларов, а ущерб для обычных вкладчиков составил 1.4 миллиарда долларов.

анонсы и реклама RTX 8000 48Gb скоро не покажется такой уж и дорогой RTX 2070 Super - цена супер <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Вдвое упала цена на 4Tb IBM RTX 3070 в Compeo.ru - дешевле чем везде RTX 3080 в продаже, цена тебя удивит Киберпонедельник в Ситилинке - не пропусти лютые скидки RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Комп в сборе с RTX 3070 выгоднее, чем брать отдельно Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3090 дороже 250 тр Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде RTX 3070 в XPERT.RU Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Ещё вчера криптовалюта росла, а люди покупали её по цене в 33 500 долларов. Аналитики говорили о скором росте, что только подталкивало рынок, а сегодня курс резко обвалился. На момент написания материала и Эфир и Биткоин просели на 9-10%. В это время многие, опасаясь обвала цифровых денег, скидывают их, ну а киты скупают дешевле, чтобы уже завтра продать, но дороже.

реклама

Сколько будет длиться такое безобразие, неясно. Неделю, а может месяц. В 2018 году такая ситуация предшествовала обвалу курса, когда стало ясно, что больше из криптохомяков уже ничего не выжать.