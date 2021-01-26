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Биткоин вошёл в стадию «Американских горок» – киты вымывают миллиарды $ у обычных инвесторов

Рынок криптовалюты перегрет, что приводит к постоянным колебаниям курса
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Недорогая RTX 2060 - цены пошли вниз
RTX 3070 по цене 2070Super
RTX 3080 в продаже, цена около 200000р
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000
Еще одна RTX 3080
RTX 4000 в наличии по цене 2070
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Попробуйте налить воды в ёмкость с узким горлышком под большим напором воды. Несмотря на все ваши усилия, заполнить ёмкость до отказа у вас не выйдет. Единственный способ – снизить напор и наливать воду небольшими порциями. Удивительно, но это полностью идентично стратегии крупных держателей криптовалюты, которые устраивают обычным людям «Американские горки», раскачивая курс в разные стороны.

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Биткоин и другие криптовалюты перегреты. Многие уверены, что поднять цену цифровых денег до 40 000 долларов пока не выйдет. Как же в такой ситуации зарабатывать? Верно: раскачивать рынок. В последнее время мы становимся свидетелями вымывания огромных денег с рынка Биткоина. Совсем недавно случился резкий обвал криптовалюты, в рамках которого крупные биржи закрыли контрактов на миллиарды долларов, а ущерб для обычных вкладчиков составил 1.4 миллиарда долларов.

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Ещё вчера криптовалюта росла, а люди покупали её по цене в 33 500 долларов. Аналитики говорили о скором росте, что только подталкивало рынок, а сегодня курс резко обвалился. На момент написания материала и Эфир и Биткоин просели на 9-10%. В это время многие, опасаясь обвала цифровых денег, скидывают их, ну а киты скупают дешевле, чтобы уже завтра продать, но дороже. 

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Сколько будет длиться такое безобразие, неясно. Неделю, а может месяц. В 2018 году такая ситуация предшествовала обвалу курса, когда стало ясно, что больше из криптохомяков уже ничего не выжать.  

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Биткоин вошёл в стадию «Американских горок» – киты вымывают миллиарды $ у обычных инвесторов
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