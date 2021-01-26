Биткоин вошёл в стадию «Американских горок» – киты вымывают миллиарды $ у обычных инвесторов
Попробуйте налить воды в ёмкость с узким горлышком под большим напором воды. Несмотря на все ваши усилия, заполнить ёмкость до отказа у вас не выйдет. Единственный способ – снизить напор и наливать воду небольшими порциями. Удивительно, но это полностью идентично стратегии крупных держателей криптовалюты, которые устраивают обычным людям «Американские горки», раскачивая курс в разные стороны.
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Биткоин и другие криптовалюты перегреты. Многие уверены, что поднять цену цифровых денег до 40 000 долларов пока не выйдет. Как же в такой ситуации зарабатывать? Верно: раскачивать рынок. В последнее время мы становимся свидетелями вымывания огромных денег с рынка Биткоина. Совсем недавно случился резкий обвал криптовалюты, в рамках которого крупные биржи закрыли контрактов на миллиарды долларов, а ущерб для обычных вкладчиков составил 1.4 миллиарда долларов.
Ещё вчера криптовалюта росла, а люди покупали её по цене в 33 500 долларов. Аналитики говорили о скором росте, что только подталкивало рынок, а сегодня курс резко обвалился. На момент написания материала и Эфир и Биткоин просели на 9-10%. В это время многие, опасаясь обвала цифровых денег, скидывают их, ну а киты скупают дешевле, чтобы уже завтра продать, но дороже.
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Сколько будет длиться такое безобразие, неясно. Неделю, а может месяц. В 2018 году такая ситуация предшествовала обвалу курса, когда стало ясно, что больше из криптохомяков уже ничего не выжать.
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