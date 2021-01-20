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Испытываете ненависть к майнерам и тем, кто покупает криптовалюту? Задумайтесь, ведь всегда есть другая сторона и иная точка зрения. Биткоин растёт, за ним с опережающими темпами рвётся Эфир. Видеокарты пропали из магазинов, а мы с вами можем стать свидетелями настоящей драмы, которая может ударить по тысячам обычных людей, желающих сохранить и приумножить свои капиталы за счёт роста криптовалют. Сегодня мы поговорим о том, как правильно покупать, хранить и продавать цифровые деньги, а помогут нам в этом ребята с сайта RBC, которые денно и нощно отслеживают колебания крипты.

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Только проверенные биржи. Несколько раз в год мы слышим о том, как биржи взламывают, а криптовалюта исчезает. А бывает и так, что биржи и сами оказываются мошенниками. Изучите вопрос досконально. Есть мнение, что лучше остановить выбор на самых крупных биржах.

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Читайте условия договора. Некоторые недобросовестные товарищи могут включить в договор повышенные проценты на вывод. А значит вместо пары долларов вы заплатите 15 и более процентов.

Сделайте закладку в браузере. Дело в том, что постоянно появляются фейковые сайты, копирующие дизайн известных бирж. Они также содержат почти идентичные названия, а в итоге все ваши сбережения пропадут.

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Обезопасить свой компьютер. Никаких вирусов, только чистая система. В сети существуют на первый взгляд безвредные зловреды, которые охотятся на криптовалюту. Эксперты рекомендуют не использовать бесплатные VPN-сервисы и тем более ТОР.

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Удалённое хранилище. Существуют так называемые приватные кошельки, которые уделяют безопасности повышенное внимание. Кроме того, можно хранить и на бирже. Здесь всё зависит от личных предпочтений, ведь некоторые любят держать всю криптовалюту под рукой.

Выбор криптовалюты. Кто-то советует инвестировать в популярные Биткоин и Эфир. Другие уверяют, что нужно рисковать, выбирая неизвестные криптовалюты, которые могут вас за ночь сделать миллионером. Подумайте о рисках, хотя вложение в криптовалюту – это уже риск.

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Не тратьте больше, чем у вас есть. Если вы решили взять в долг, с надеждой отдать с ростом Биткоина, подумайте, что вы будете делать, если он резко упадёт. Аналитики предлагают инвестировать только свободные деньги. В крайнем случае вы не поедете на море или не купите новую машину. Больше информации здесь.