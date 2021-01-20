7 главных правил покупки, хранения и продажи Биткоина и других криптовалют от экспертов РБК
Испытываете ненависть к майнерам и тем, кто покупает криптовалюту? Задумайтесь, ведь всегда есть другая сторона и иная точка зрения. Биткоин растёт, за ним с опережающими темпами рвётся Эфир. Видеокарты пропали из магазинов, а мы с вами можем стать свидетелями настоящей драмы, которая может ударить по тысячам обычных людей, желающих сохранить и приумножить свои капиталы за счёт роста криптовалют. Сегодня мы поговорим о том, как правильно покупать, хранить и продавать цифровые деньги, а помогут нам в этом ребята с сайта RBC, которые денно и нощно отслеживают колебания крипты.
реклама
Только проверенные биржи. Несколько раз в год мы слышим о том, как биржи взламывают, а криптовалюта исчезает. А бывает и так, что биржи и сами оказываются мошенниками. Изучите вопрос досконально. Есть мнение, что лучше остановить выбор на самых крупных биржах.
Читайте условия договора. Некоторые недобросовестные товарищи могут включить в договор повышенные проценты на вывод. А значит вместо пары долларов вы заплатите 15 и более процентов.
Сделайте закладку в браузере. Дело в том, что постоянно появляются фейковые сайты, копирующие дизайн известных бирж. Они также содержат почти идентичные названия, а в итоге все ваши сбережения пропадут.
реклама
Обезопасить свой компьютер. Никаких вирусов, только чистая система. В сети существуют на первый взгляд безвредные зловреды, которые охотятся на криптовалюту. Эксперты рекомендуют не использовать бесплатные VPN-сервисы и тем более ТОР.
реклама
Удалённое хранилище. Существуют так называемые приватные кошельки, которые уделяют безопасности повышенное внимание. Кроме того, можно хранить и на бирже. Здесь всё зависит от личных предпочтений, ведь некоторые любят держать всю криптовалюту под рукой.
Выбор криптовалюты. Кто-то советует инвестировать в популярные Биткоин и Эфир. Другие уверяют, что нужно рисковать, выбирая неизвестные криптовалюты, которые могут вас за ночь сделать миллионером. Подумайте о рисках, хотя вложение в криптовалюту – это уже риск.
реклама
Не тратьте больше, чем у вас есть. Если вы решили взять в долг, с надеждой отдать с ростом Биткоина, подумайте, что вы будете делать, если он резко упадёт. Аналитики предлагают инвестировать только свободные деньги. В крайнем случае вы не поедете на море или не купите новую машину. Больше информации здесь.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила