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Илон Маск станет первым, кому удастся покрыть весь земной шар высокоростным спутниковым интернетом. Конкурентов предостаточно, но уже сейчас ясно, что Starlink появится как минимум на год раньше британской OneWeb. Есть планы и у Amazon, которая планирует потратить на реализацию проекта 10 миллиардов. Суть в том, что уже сейчас Илон Маск приступил к тестированию, в то время как у других есть всего лишь планы.

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В теории Starlink должна включать 12 000 спутников. Сколько нужно для покрытия всего мира, пока неясно, поскольку запуски продолжаются. Уже скоро спутниковый интернет будет доступен по всему миру. Вам нужно будет обзавестись комплектом оборудования и заплатить 100 долларов в месяц. Много? Наши читатели удивятся, но средняя платёжка за подобные услуги в США стартует со 150 долларов.

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Как стало известно, Starlink может стать недоступен для пользователей из РФ. Так, в Госдуму был подан законопроект за номером № 1086353-7, суть которого сводится к запрету иностранных провайдеров. В настоящее время закон не принят, но, скорее всего, его одобрят, ведь именно в таком направлении осуществлялись все решения последних лет. Что любопытно, уже определены и штрафы.

Так, если у юрлица найдут комплект для работы интернета от Илона Маска, то он оплатит штраф до 1 миллиона рублей. Если такой же грешок обнаружат у обычного пользователя, то штраф составит до 30 тысяч. Неясно, как и кто будет осуществляться контроль, поскольку реальных способов пока не предлагается. Вполне возможно, что можно будет замаскировать антенну под огородное чучело и продолжать использовать все блага западного мира.