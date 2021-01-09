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Видеокарты AMD подорожали в 2.5 раза и пропали из магазинов РФ – майнеры купили даже бюджетные GPU

Криптовалютный бум наступил. Добро пожаловать в эру тотального дефицита видеокарт
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Биткоин уже дороже 40 000 долларов, а Эфир прочно закрепился на отметке 1 200 и не сбирается опускаться. Таких цен на криптовалюту не было никогда. Когда завершиться очередное «бычье» ралли, не знает никто. Некоторые уверены, что Биткоин будет расти, другие – прочат ему резкое обесценивание. В подобных ситуациях активизируются те, кто хочет не только сохранить сбережения, но и приумножить их, поднявшись на волне ажиотажа. Некоторые из них скупают цифровую валюту, другие – пытаются майнить самостоятельно.

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В сети постоянно звучат предсказания, согласно которым криптовалютный бум приведёт к тотальному дефициту видеокарт. Что же, это уже свершилось. Прямо сейчас мы находимся в ситуации, когда купить видеокарту практически невозможно. Давайте посмотрим графики, сделанные ребятами с сайта Hardwaretimes, отражающие рост цен на площадке Amazon. 

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Как видите, RX 5600 XT и RX 5500 XT подорожали ровно в 2.5 раза, по сравнению с тем, сколько за них просили ещё полгода назад. Точно такая же ситуация наблюдается и с RX 5700 XT, с той лишь разницей, что её сложнее найти в продаже. 

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Если заглянуть на российский рынок, то мы увидим, что в Ситилинк осталась одна единственная Radeon RX 550 0XT за 17 990 рублей, остальные графические чипы отсутствуют. ЯндексМаркет нашёл одну Radeon RX 5700 XT за 56 490 рублей, что слегка дороже западных цен, но укладывается в общую тенденцию. 

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Бум майнинга наступил. Ждать улучшений стоит только после того, как криптовалюта сильно упадёт, а пока всем тем, кто откладывал покупку видеокарты, можно только пожелать стойкости. 

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