Стали известны доходы большой фермы из видеокарт GeForce RTX 3080 – сроки окупаемости и расходы
В последнее время в российской рознице всё чаще стали появляться видеокарты нового поколения NVIDIA Ampere и AMD Big Navi. Это и GeForce RTX 3070, и GeForce RTX 3060 Ti, и даже флагман линейки – GeForce RTX 3090. Кроме того, в магазины возвращаются и Radeon RX 6800/XT вместе с супербыстрой Radeon RX 6900 XT. А вот о флагманской GeForce RTX 3080 вообще ничего не слышно.
реклама
Это могло бы показаться странным, если бы не постоянно растущий курс Биткоина, подтягивающий за собой Эфир и Монеро, которые добывают при помощи видеокарт. Может показаться, что цены на видеокарты слишком высоки, а значит нет никакой возможности купить сразу десяток графических чипов. Как оказалось, такая проблема существует только для рядовых геймеров, ведь настоящие шахтёры получают доступ к любому количеству видеокарт.
Недавно в сети появилась фотография домашней фермы, состоящей и 78 видеокарт GeForce RTX 3080 производства PNY. Предприимчивый шахтёр не делится деталями своих поставщиков. Ясно, что он брал их не в магазине, где нужно переплачивать двойную цену, а прямо с завода либо у регионального поставщика.
Эксперты сайта TechARP подсчитали вероятный доход, который можно получить с такой фермы в ближайшее время. Так, одна карта потребляет 300 Вт, все 78 – 23 КВт. Стоимость электричества в регионе шахтёра для всего комплекта видеокарт равняются чуть менее 1 500 долларов в месяц. Если приблизительно подсчитать расходы на всех остальные компоненты, то выходит не более 2 000 в месяц.
реклама
GeForce RTX 3080 выдаёт 83,57 MH/s, ну а 78 таких карточек около 6 500 MH/s. Это значит, что за месяц добычей шахтёра станут 17 344 7586 ETH стоимостью 12 840 долларов. При вычете все расходов выходит около 11 000 долларов чистого дохода в месяц или 130 тысяч в год. Ясно, что нужно было ещё купить видеокарты. Если допустить, что шахтёр потратил на них по 800 долларов за штуку, то выходит около 62 тысяч, а значит, уже после 6 месяцев ферма начнёт уходить в плюс.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила