В сети появилась масштабная карта GTA VI с большим открытым миром и множеством локаций
Эпопея с Grand Theft Auto VI затянулась. О том, что игра выйдет в ближайшие месяцы, пишут чуть ли не каждую неделю. Мы не станем этого делать, ведь по некоторым оценкам, ждать большой долгострой от Rockstar не стоит ещё пару лет. Давайте как следует разбираться в проблеме.
реклама
Итак, на 2021 год намечен выход улучшенной версии GTA V, которая получит продвинутую графику и предназначается для новых консолей. Это значит, что легендарная игра уже выйдет на третье поколение приставок. Пожалуй, это рекорд. Это первая причина.
Вторая заключается в отличных продажах GTA V, ведь она вошла в 11 самых популярных проектов этого года в Steam, ну а онлайн-режим приносит неимоверные суммы. Это значит, что выпуск продолжения серии не отвечает маркетинговым планам, ведь просто незачем хоронить то, что даёт постоянную и стабильную прибыль.
реклама
Что же, теперь нам ясно, что выход GTA VI состоится нескоро. Что любопытно, в понедельник в сети появилась масштабная карта, которая имеет неизвестное происхождение. Некоторые указывают, что это очередная утечка. Другие уверяют, что перед нами просто фейк. Как на самом деле, мы не знаем. Просто изучайте и наслаждайтесь, ведь пессимисты уверяют, что игра выйдет только в 2024 году.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила