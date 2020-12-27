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Steam ежегодно публикует список самых популярных игр за текущий год. Традиционно, победители выбираются по показателю прибыли, которую они принесли своим создателям. Присутствуют следующие катеогрии: Платин, Золото, Серебро и Бронза. При этом в первых двух – 11 и 12 игр соответственно, в третьей – 20, а четвёртая включает немалые 60 проектов. Несмотря на то, что Бронза кажется сомнительным достижением, попасть туда стремятся многие разработчики инди-проектов, поскольку это автоматически гарантирует повышение спроса.

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Давайте мы сегодня обойдёмся без Бронзы, а вот скриншоты с первыми тремя категориями можно рассмотреть ниже. Мало того, те счастливчики, которые попали в Платину, будут указаны отдельно познакомиться с ними можно прямо сейчас.

Grand Theft Auto V

Cyberpunk 2077

Red Dead Redemption 2

Monster Hunter World

Dota 2

Doom Eternal

Destiny 2

Rainbow Six: Siege

Fall Guys: Ultimate Knockout

Playerunknown's Battlegrounds

Among Us

Counter-Strike: Global Offensive

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Стоит учитывать, что Steam намеренно указывает игры в разброс. Это значит, что мы можем узнать все 11 игр, но не примерные заработки их создателей. Как видите, в списке много условно-бесплатных игр, которые приносят деньги за счёт микротранзакций. Среди новичков у нас Cyberpunk 2077. Приятно удивила Monster Hunter World, в хорошие продажи которой не верили долгое время.

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Что до 12 золотых игр, то здесь также есть множество узнаваемых проектов, которым слегка не повезло. Хотя, попадание в Золото – это уже прорыв года. Кстати, прямо в рейтинге указаны скидки на те или иные игры, что позволит купить одну из них по вполне неплохой цене, ведь скоро Новый год. Если вас удивляет отсутствие многих популярных проектов в первых двух категориях, не волнуйтесь, у них всё идёт отлично, просто такие игры, как Assassin's Creed Valhalla, эксклюзивно продаются в Epic Game Store.

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