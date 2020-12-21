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Если вам кажется, что 2020 год стал самым худшим с точки зрения дефицита полупроводниковой продукции, то вы ошибаетесь, ведь следующий год будет ещё суровее, что должно привести к целому ряду проблем. В первую очередь это касается процессоров AMD Ryzen 6000-й серии, которые должны быть построены на 5-нм техпроцессе и поддерживать оперативную память DDR5.

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Как стало известно, на конец декабря 2020 года Apple зарезервировала 80% всех мощностей TSMC на 2021 год, которая остаётся единственной, кто способен проводить чипы по самому совершенному 5-нм техпроцессу. Все эти 80% пойдут под выпуск процессоров A14 Bionic и A15 Bionic. Последние будут входить в состав смартфонов iPhone 13-серии. Оставшиеся 20% разделят между собой Qualcomm, MediaTek и Broadcom. Все остальные получат крохи.

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Известно, что TSMC имеет несколько различных 5-нм технологий, что расширяет спектр потребителей и количество выпущенной продукции, вот только ребята из Apple претендуют как на первое поколение техпроцесса, так и на его улучшенную версию.

В настоящее время активно осваивает массовый выпуск высокотехнологичных чипов и Samsung. Однако южнокорейский производитель пока не в состоянии даже обеспечить достаточное количество годных 8-нм чипов для видеокарт NVIDIA. Предположительно, в 2021 году Samsung будет готова начать массовое производство 7-нм чипов, что разгрузит мощности TSMC, но как будет на самом деле пока неясно.

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Особую обеспокоенность по этому поводу высказывают аналитики. Аппетиты Apple растут, что явно мешает развитию все отрасли, ведь яблочный гигант практически монополизировал самую лучшую на данным момент технологию, и не собирается делиться ни с кем в обозримом будущем.