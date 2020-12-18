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Неделю назад стало известно о скором старте большой раздачи игр в магазине Epic Games Store. Издатель обещал 15 игр, каждая из которых порадует поклонников того или иного жанра. Подводить итоги пока рано, мы сделаем это ещё не скоро, ведь надежда умирает последней, но на данный момент всё выглядит крайне сомнительно. Давайте посмотрим на то, что уже получили геймеры.

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Первый вышла Cities Skylines. Это градостроительный симулятор, который обещает множество уникальных возможностей, невероятное количество настроек и полную свободу. На самом же деле перед нами нудная и ужасно скучная игра, которая может заинтересовать небольшую часть геймеров.

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Сегодня стала доступна Oddworld New 'n' Tasty. Перед нами отличный инди-проект, который несомненно найдёт своих ценителей. Но нужен ли он массовому геймеру? Времена платформеров, пусть даже с элементами головоломки, давно ушли, а те, кто до сих пор предпочитает душевность 90-х, уже давно прошли данный проект.

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Начало крайне грустное. Геймеры ждут от Epic Games Store популярных игр, пусть даже и не самых новых. В последние пять лет выходило множество блокбастеров, которыми можно порадовать любителей бесплатного контента, вот только ребята из Epic Games пока не спешат этого делать.