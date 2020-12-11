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Сегодня состоялся мировой старт Cyberpunk 2077. Пока мнения известных критиков мы не слышали. Всё дело в том, что ребята заняты игрой, которая получилась объёмной, что вынудит их провести в виртуальном мире ещё несколько дней. Что до обычных геймеров, то радость от обладания оказалась подпорчена ужасной оптимизацией. На фоне всего этого как-то незаметно прошла раздача двух больших РПГ в Epic Games Store. Это Pillars of Eternity Definitive Edition и Tyranny Gold Edition. Как видите, в раздаче максимальные версии, которые включат все дополнения, что позволит новичкам получить отличный игровой опыт.

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А вот дальше всё становится куда интереснее. Многие наши читатели помнят летний марафон игр, когда в раздаче участвовали настоящие хиты, а желающих получить игру было столько, что сервера падали каждый четверг. Сегодня Epic Games Store решил порадовать всех любителей бесплатных игр, объявив о начале зимнего марафона.

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Сообщается, что, начиная с 17 декабря, нас ждёт 15 бесплатных игр. При этом раздачи будут проходить ни как всегда – раз в неделю, а ежедневно. Магазин обещает большие сюрпризы, а значит стоит ждать именитых гостей. Точных названий нам никто не выдаст, ведь каждая игра будет появляться только на сутки, а о том, какая придёт ей на смену, можно будет узнать только в момент запуска самой раздачи.

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Одновременно с этим запускается акция на хиты со скидкой в 75%. Пока всё окутано новогодней тайной. Ребята из Epic Games Store явно решили побыть в роли деда Мороза. Будем надеяться, что подарки будут соответствующие, а не проходная казуальщина или хендмейд от любителей-самоучек.