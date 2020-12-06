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График обновления смартфонов Xiaomi до последней версии собственной прошивки MIUI 12 – это большая загадка для всего фанатского сообщества. К примеру, такие старые телефоны, как Redmi Note 5 и Redmi Note 6 Pro ещё в августе получили первую стабильную китайскую бета-версию, но до сих пор не имеют релизного варианта даже в китайском регионе. Пользователи постоянно спрашивают об этих аппаратах, но, кажется, что производитель просты о них забыл.

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Точно такая же ситуация и с Redmi Note 7 Pro, а также телефонами Redmi шестой, седьмой и восьмой серии. Это как минимум 8 девайсов, которые висят в воздухе. Что любопытно, на фоне всего этого, Xiaomi активно ведёт разработку ещё не анонсированной прошивки MIUI 13. Сообщается, что нас ждёт очередной прорыв, который сделает актуальные смартфоны китайской компании ещё отзывчивее, быстрее и круче во всех планах.

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Ниже представлен неофициальный список смартфонов, который составлен на основе тех или иных высказываний модераторов официальных форумов Xiaomi, а также утечек, представленных инсайдерами. Список явно неполный. На данный момент он включает 50 девайсов, но, уже сейчас ясно, что подобных устройств будет больше. Давайте добавим несколько недостающих: Mi 9T, Mi 9T Pro, Redmi Note 9 5G, Redmi Note 9 Pro 5G. И это не говоря о Mi 9, который без сомнения получит данную прошивку.

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Инсайдеры полагают, что первым смартфоном, который получит MIUI 13, станет флагман следующего поколения – Mi 11. Известно, что он будет работать на продвинутой платформе Snapdragon 888, что гарантирует ему передовые технологии и фишки, которые не были реализованы ни в одном устройстве на рынке. Инсайдеры указывают, что флагман выйдет в начале 2021 года. А вот рассылка MIUI 13 на телефоны из списка стартует до конца первого квартала 2021 года.