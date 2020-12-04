AMD продолжает терять позиции на рынке видеокарт – геймеры выбирают NVIDIA по статистике Steam
Пока мы с вами наблюдаем массовый дефицит полупроводниковой продукции, на популярных площадках идёт настоящая война с перекупщиками. eBay атаковали геймеры, остановившие продажи видеокарт нового поколения за счёт фейковых аккаунтов. Всё это происходит на фоне полного бездействия производителей. На самом деле это интересно небольшой группе пользователей, которая следит за новыми технологиями, поскольку остальные просто приходят в магазин и берут то, что соответствует их запросам и материальным возможностям.
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Сегодня мы с вами изучим статистику продаж видеокарт AMD и NVIDIA в Steam. На первый взгляд кажется, что на этом направлении царит полный штиль, а нарушить гегемонию зелёной команды просто невозможно. Давайте узнаем, так это или нет. Ниже можно ознакомиться со списком пятнадцати наиболее популярных видеокарт в Steam на конец ноября за всё время.
Как видите, на 10 месте Radeon RX 580, а на 15 Radeon RX 570. При этом первая демонстрирует небольшую отрицательную тенденцию, а вторая незначительную положительную. Первые девять мест за NVIDIA. Наиболее популярной моделью продолжает оставаться GeForce GTX 1060, но доля её стремительно снижается. А вот следующее изображение демонстрирует динамику за ноябрь, где первые 11 позиций остались за зелёной командой.
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Судя по всему, лёд тронулся, и на игровом небосклоне засветилась новая звёздочка. Случилось это почти с двухгодичным опозданием, но лучше поздно, чем никогда. GeForce RTX 2060 прирастает самыми большими темпами за всю историю своего существования. Очевидно, что с появлением более дешёвых видеокарт нового поколения (RTX 3060 и RTX 3050) стоимость этой модели продолжит снижаться. На этом фоне печально, что аналогичная по производительности Radeon RX 5600 XT так и не смогла занять сколько-нибудь заметной доли рынка.
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