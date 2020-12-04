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Геймеры придумали эффективную тактику борьбы с перекупщиками процессоров и видеокарт AMD на eBay

Перекупщики процессоров Ryzen 5000-й серии и видеокарты Radeon RX 6800/ХТ столкнулись с ожесточённым сопротивлением обычных геймеров на eBay
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Спрос на новые процессоры Ryzen 5000-й серии и видеокарты Radeon RX 6800/ХТ оказался крайне высоким. Неясно, ожидала ли AMD подобного ажиотажа, но все модели недоступны в свободной продаже. Иногда небольшие партии заезжают в крупные магазины, но цены на них сильно завышены, а количество ограничено. На этом фоне раздражение вызывают перекупщики, которые всегда готовы предложить вам десятков новых процессоров или видеокарт.

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В данном случае нам не важно, где эти товарищи берут товар. Суть в том, что он у них есть. Особенно много подобных предложений на американской площадке eBay. Недавно на одном из крупных сообществ на Reddit с количеством подписчиков в 713 тысяч модератор выложил полную инструкцию и скрипты, позволяющие создать бота на eBay, который может подпортить жизнь перекупщикам. Там же были вложены настройки VPN и полный алгоритм создания фейковых учёток на этой площадке. 

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Идея простая, сотни энтузиастов атакуют перекупщиков, которые вынуждены отменять ставки в ручном режиме. В итоге количество и размер фейковых ставок становится таким большим, что реальных продаж просто нет. Такая практика нарушает правила eBay, но, при использовании VPN, отследить и забанить IP площадка не может. Сообщается, что противостояние в самом разгаре, ну а чем он кончится, пока неясно. 

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