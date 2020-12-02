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Летом 2019 года я делился с вами грустной историей о том, как мой знакомый Гриша потерял кучу денег, купив старые комплектующие на AliExpress. История вышла поучительная, но типичная, ведь любой школьник знает, что покупать китайские Ксеоны (Xeon), собранные на помойке блоки питания и SSD от дядюшки Ляо – это просто глупо. Увы, даже на нашем форуме есть множество ценителей китайщины. Я не планирую их осуждать, ведь покупка вторички на AliExpress – это крайне выгодно, особенно если вам нужно собрать не один, а десяток компьютеров. Главное здесь не жадничать, но в данный момент это не имеет отношения к теме моей статьи, поэтому вернёмся в наше время.

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Григорий упёртый малый. Он мало знаком с тонкостями электроники, но всегда звонит, если ему что-то неясно. Вы думали, что после того случая паренёк впал в хандру и спустил последние деньги на ветер? Совсем нет, хотя в самом начале казалось, что да. В декабре 2019 года он попросил меня дать ему пару советов по железу. Хотя мы просто давно не виделись и ему явно было скучно. Стоит отметить, что я ему уже давно рассказывал о криптовалютах. Спустя какое-то время мы разговорились, и я упомянул, что аналитики уверяют, что Биткоин будет расти. Не стану вдаваться в скучные подробности. Отмечу, что после нашего разговора Гриша эту тему больше не поднимал, а неделю назад прислал мне в подарок дорогой кубик Рубика Xiaomi и пару лампочек для умного дома. По его словам, это была маленькая благодарность за наставления, ведь он купил целых два Биткоина.

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Суть такова, что на момент нашего разговора Биткоин стоил около 7 000 долларов, а в феврале поднялся до 10 000. Само собой, когда криптовалюта снова упала весной, Гриша расстроился, но, по его словам, отказался продавать даже её часть. Миллионером он пока не стал, но после того, как с лета Биткоин снова вырос, Гриша выглядит явно счастливее. Совсем недавно он продал часть Биткоина, и на вырученные деньги открыл офис. Компьютеры на этот раз были куплены на отечественном рынке, но снова бывшие в употреблении. Ничем интересным покупка не запомнилась. Все системники были одинаковые и продавались какой-то конторой, которая разорилась во время коронавируса. Давайте перечислим комплектацию:

Процессор: Core 2 Duo E8400

Материнская плата: Asus на 775 сокете.

Память: 4 Гб

Накопитель: отсутствовал

Блок питания: встроенный в системник китайский подвал с непроизносимым названием

Монитор: 19-дюймовый от Samsung с разрешением 4:3

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Почти такой, как на картинке, выше.

Первым делом были куплены SSD. Я выбрал самый простой вариант –Kingston A400 на 120 Гб, поскольку кроме как для работы в браузере, система больше ни для чего использоваться не будет. Поскольку я давно отказался от Windows 7 на домашнем компьютере, у меня на флешке только «Десятка». Собственно говоря, статья именно об этом. ОС установилась бодро, компьютер прекрасно справлялся со своими задачами до тех пор, пока мы не запустили автоматическое обновление драйверов. После этого старичок стал жутко медленным. Перезагрузка длилась так, будто здесь ни твердотельный накопитель, а обычный жёсткий диск. Гриша заявил, что для него это некритично, но тут выяснилось, что две сервисные программы, без которых работа просто встанет, отказываются устанавливаться на Windows 10.

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Пришлось сесть в машину и ехать ко мне домой за старым диском, на котором была записана Windows 7. Одновременно с этим было нужно найти старый DVD-привод, который я давно закинул в шкаф. И это я не говорю о шлейфе, который также пришлось поискать. Что же, с «Семёркой» дела пошли куда лучше. После установки системы, я использовал старый добрый DriverPack Solution и сразу же перешёл к сервисным программам Гриши. Пока драйвера ставились на первом компьютере, флешка работала на другом, и дальше в таком же порядке. Можно было сделать копию, но я никуда не спешил, ведь весь день меня кормили вкусной пиццей с чаем и тортиком. Хотя, если честно, то я вспомнил о такой возможности уже на месте, да и установка была быстрой.

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Последние три года я не имел возможности долго поработать на Windows 7. Всё ограничивалось запуском браузера, если я был на рабочем месте с «Семёркой». А здесь несколько часов настройки. Мой домашний компьютер в разы быстрее. Там супербыстрый накопитель PCI-E 3.0 на системном диске, неплохой процессор Core i7-7700K и 16 Гб оперативной памяти. Я ожидал, что старые Core 2 Duo E8400 начнёт ужасно тормозить даже в браузере, а в специализированном ПО от кривых местных программистов вообще будет твориться кошмар (что собственно и было на «Десятке»). На моё удивление, всё летало. Ни намёка на подвисания или тормоза. Последним на Windows 7 было решено перевести первый компьютер, на который я до этого «залил» «Десятку».

Разница просто огромна. Гриша остался равнодушен к таким подробностям, ведь ему было абсолютно всё равно, за сколько секунд запускается ОС, грузится Фотошоп и переключаются страницы браузера. Программы, купленные у местных дилеров, работали, а больше ему и не нужно. Но суть в том, что Microsoft настойчиво загоняет пользователей на Windows 10. Для дома такой подход вполне оправдан, ведь на новом железе «Десятка» работает отлично. Но что делать мелкому бизнесу, для которого покупка новых компьютеров из-за коронавируса оказалась неподъёмным бременем? Почему они должны получить потери в производительности системы даже несмотря на то, что купили ОС легально? Эти и многие другие вопросы так и останутся без ответа.

Кстати, для особо любопытных сообщаю, что все 5 системных блоков без SSD обошлись нам в 750 долларов, мониторы подарили бесплатно. Клавиатуры, мышки и наушники мы взяли самые простые, но качественные. Прибавьте сюда ещё 5 накопителей Kingston. После всех подсчётов вышло около 1 100 долларов. Несложно подсчитать, что новые системные блоки обошлись бы нам в 2-3 раза дороже. Кроме всего прочего нужно было бы решать проблему с лицензией, ведь Гриша уже сталкивался со штрафом за пиратскую ОС и не хотел повторения ситуации в будущем, а диски с легальной Windows 7 я достал у знакомого за коробочку конфет для его жены. А главное, всё это удалось провернуть благодаря высокому курсу Биткоина.