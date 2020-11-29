Битва процессоров – 10 ядер и 5.3 ГГц Core i9-10900K vs недорогой 6 ядерный Ryzen 5 5600Х в тесте SH
Прежде чем приступать к обсуждению нашей сегодняшней темы, давайте сделаем небольшой экскурс. Заглядывать на пять лет назад не будем, ведь перед нами отличные примеры 2017 и 2018-го годов. Core i7-7700K – имеет 4 ядра, а следующая модель – Core i7-8700K 6 ядер. В те времена многие фанаты Intel утверждали, что 4 ядра – это самый оптимальный выбор для геймера.
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Нельзя сказать, чтобы сейчас игры требовали уж очень много ядер, но в портфолио Intel появились игровые камни на 10 ядер. Сегодня у нас очень простая задача: мы сравним производительность 10-ядерного Core i9-10900K с самым бюджетным процессором новой линейки AMD – Ryzen 5 5600Х. 10 ядер vs 6 ядер. Никакого жульничества, ведь многие годы нам говорили, что AMD побеждает только благодаря ядрам. Сейчас ситуация обратная. Давайте перейдём к тестам, а после внимательно почитаем, чем будут оправдывать фанаты Intel сложившуюся ситуацию.
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191
Что же, у нас наблюдается полный паритет в разрешении 1080р на видеокарте GeForce RTX 3080. Стоит отметить, что в разрешении 2К есть небольшое преимущество 10-ядерного камня. Скорее всего, в 4К ситуация только усугубится, но ведь мы говорим о самом дорогом настольном процессоре нового поколения против самого дешёвого настольного процессора нового поколения. Согласитесь, что разница очень существенная.
К сожалению, купить Ryzen 5 5600X по рекомендованной цене пока сложно, но уже к весне эти процессоры будут лежать на каждом прилавке, что позволит собрать недорогой сверхмощный компьютер, а значит мы констатируем полную победу красного лагеря над синим.
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