Крупная европейская сеть магазинов получила 22 видеокарты Radeon RX 6800/ХТ вместо 4 695 заказов
AMD полна решимости раз и навсегда справиться с дефицитом видеокарт Radeon RX 6800-серии и процессоров Ryzen 5000-й серии. Руководство заверило прессу, что делает всё возможное. Нас уверяют, что решение будет найдено через 4-8 месяцев. Что делать всё это время, неясно, ведь многие надеялись на Новый год купить игровую видеокарту. Вполне вероятно, что это событие придётся перенести на весну, ведь в дело включились майнеры.
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Ранее сообщалось, что самые активные шахтёры выкупают видеокарты GeForce RTX 3070/3080/3090 прямо с завода, принося гигантскую прибыль NVIDIA. Что же, если вам не надоело читать грустную информацию о доступности игровых решений, то сейчас самое время ознакомиться со статистикой крупного европейского магазина.
Выше представлена статистика продаж датского розничного магазина Proshop. Это целая сеть, включающая как точки выдачи, салоны и интернет-площадку. Если вы не хотите вникать в цифры, давайте подытожим:
- Radeon RX 6800 получила 2 280 заказов от всех клиентов. В итоге на магазин пришли 13 коробок с видеокартами.
- Radeon RX 6800 XT получила 2 415 заказов. Эта модель поступила в количестве 9 единиц.
- Обще количество доступных видеокарт составило 22 штучки (из 4 695), что составляет менее 0.5%. Неясно, кто те счастливчики, которым удалось получить свою карту, но, должно быть, они чертовски везучие ребята.
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