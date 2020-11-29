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В этом году мы должны были стать свидетелями настоящего фейерверка из игровых видеокарт нового поколения. Первой стартовала NVIDIA, представив невероятную архитектуру Ampere. Главными хитами начала осени стали GeForce RTX 3080/3090, а следом и RTX 3070. Несколько дней назад мы выяснили, что видеокарты разобрали майнеры ещё с завода.

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Следом игровые решения выпустила AMD. Эксперты ожидали, что красные учтут опыт своего оппонента, сделав работу над ошибками. Как выяснилось, положение дел на полупроводниковом направлении таково, что тайваньская компания TSMC просто не в состоянии поставить достаточное количество чипов ведь всё раскупили Apple и Qualcomm.

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Сегодня пришли хорошие новости. Ребята с YouTube-канала Hardware Unboxed пообщались с представителями AMD, выяснив, когда нам ждать улучшения ситуации. Как оказалось, компания делает всё возможное для исправления ситуации. Более конкретной информации не называется, но основная работа будет направлена на стабилизацию цен на розничную продукцию в соответствие с рекомендованными AMD.

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Выше представлена таблица, которая позволяет увидеть, насколько сильно была завышена стоимость на эталонные модели Radeon RX 6800-серии на Newegg. Отметим, что в других магазинах всё было куда хуже. AMD указывает, что решит проблему в кратчайшие сроки, а именно в 4-8 месяцев, насытив рынок достаточным количеством графических чипов.



