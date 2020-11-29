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Бескомпромиссный геймерский компьютер на Intel+NVIDIA для тех, кто не считает деньги на кредитке

Если у вас ограниченный бюджет, то лучшим выбором будет комплект из видеокарты NVIDIA и процессора Intel. AMD пусть и дальше выпускает медленные дорогие комплектующие
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Что из себя представляет оптимальный игровой компьютер? В первую очередь – это такой компьютер, который обеспечивает вам высокий уровень производительности здесь и сейчас. Никакого нераскрытого потенциала, никакого задела на будущее – каждый владелец такого системника должен почувствовать неимоверную мощь технологий уже сегодня. Но оптимальный – не значит дорогой. Такой компьютер не должен стоить 200 000 рублей, ведь имея на руках много денег любой может собрать неплохую машину. Сегодня мы с вами соберём производительную машину, стараясь тратить на неё как можно меньше денег. Не стоит забывать, что при покупке компьютера важно позаботиться о возможности модификации, что позволит неплохо сэкономить через пару лет. Это значит, что у вас должна быть неплохая материнская плата, блок питания с запасом и корпус, в который поместится более мощная видеокарта.

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Процессор. Intel Core i5-10400F. Можно было бы взять что-то подороже, но, потратив ещё 20 тысяч на Core i7-10700К, вы не получите значительных преимуществ в играх. Да, количество fps возрастёт на 10-15 единиц, но так ли это важно, когда речь идёт о достаточных для любой игры 100+ кадров в секунду. Текущая модель получила 6 ядер с тактовой частотой 4300 МГц. Здесь также реализована технология многопоточности, которая пригодится в рабочих задачах. 

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Материнская плата. ASRock B460M-HDV. Здесь у нас неплохая плата на чипсете Intel B460. Ни о каком разгоне речь не идёт, но у нас процессор, который и не будет разгоняться. Самое главное, что у нас современная плата с поддержкой всех интерфейсов, от PCI-E 3.0 до USB 3.2. Модель выполнена в типоразмере mATX, она надёжна и обеспечивает нашему процессору стабильную работу. А главное, каждый рубчик, который вы на неё потратите, окупится вам долгой и стабильной службой.

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Видеокарта. GeForce GTX 1660 Super производства MSI. Перед нами одна из самых оптимальных видеокарт в своём классе. Она с лёгкостью тянет все игры в разрешении 1080р на максимальных настройках графики. Кроме того, эта модель уже получила неплохой буст с завода: 1785 МГц тактовой частоты GPU в режиме турбо. Немаловажно, что здесь установлена быстрая видеопамять GDDR6 на 14 ГГц. 6 Гб этой видеопамяти работают по 192-битной шине, а общая производительность гарантирует несколько лет спокойного и уверенного гейминга.

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Оперативная память. 2Х8Гб DDR4 2666 МГц Kingston HyperX Predator. Справедливости ради можно было взять память и дешевле, ведь на текущей материнской плате добиться высоких тактовых частот не выйдет. Мы взяли на себя смелость добавить лишнюю тысячу рублей за очень «жирные» тайминги. Посмотрите на изображение ниже, переплата того стоила. Что до объёма, то здесь две планки по 8 Гб, которых пока достаточно для любых задач. 

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Твердотельный накопитель. 256 Гб Patriot Viper. Главным преимуществом данной модели станут высокие скоростные показатели. Производитель заявляет о 3 000 МБ/с на чтение и до 1 000 МБ/с на запись. Это будет крайне полезно для операционной системы, которая сможет запускаться за считанные секунды. Объём SSD составит 256 Гб, что достаточно для ОС и всех необходимых программ. Гарантия 36 месяцев.

Жёсткий диск. 2 Тб SATA-III Seagate Barracuda. Игры лучше запускать с твердотельных накопителей, но хороший SSD на пару терабайт стоит очень дорого, поэтому заменим его на обычный скоростной жёсткий диск. Объём мы взяли с неплохим запасом, что позволит не задумываться о стирании игр после прохождения. 

Блок питания. 600 Вт Be Quiet System Power 9. Теоретически нам бы хватило и 500 Вт, но на блоке питания экономить не стоит. Вдруг через год вы купите более мощную видеокарту. Сегодня мы переплатили за блок питания всего полторы тысячи, а завтра нам не придётся тратить на него снова пять тысяч, ведь всё, что нужно, уже есть внутри корпуса. Кстати, с данной комплектацией блок будет работать почти бесшумно. 

Корпус. DeepCool MATREXX 55 MESH ADD-RGB 4F Black. В данном случае мы не стремились выбрать красивую или слишком крутую модель. Корпус вместительный и позволяет установить видеокарту почти любого размера. В нём уже сразу установлено 3 неплохих кулера, что сделает вашу систему холодной и стабильной. В корпус встроена подсветка. Если она вам не нужна, её можно отключить. В данном случае это приятный бонус, который не влиял на выбор. 

Общая сумма составила чуть более 70 000 рублей. Нет никаких сомнений, что наши читатели могли бы уложиться и в 50 тысяч. Нужно было всего лишь поставить самую дешёвую материнскую плату, ужасную оперативную память, объём которой урезать до 8 Гб. После этого срезать цену за счёт самой дешёвой модели видеокарты со стоковым неэффективным охлаждением. Кто-то предложил бы взять попроще блок питания или вообще отказаться от твердотельного накопителя. Что же, всё это имеет смысл, но в таком случае вам стоит написать свою собственную сборку. 

Я полагаю, что брать самые дешёвые комплектующие – в корне неверно. Это не только снижает текущую производительность, но и лишает даже призрачной надежды на замену видеокарты, процессора и многого другого. Единственное, что бы я предложил изменить прямо сейчас – убрать жёсткий диск и накопитель, а вместо них взять Samsung 970 EVO Series на 1 Тб. Однако, я понимаю, что многим такого объёма памяти будет недостаточно. Во всём остальном никаких изменений не требуется. Если, конечно, мы говорим о сборке за 70 тысяч, ведь специально для наших миллионеров я уже собирал отличную сборку. Посмотреть её можно здесь. 


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