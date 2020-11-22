Финальный список из 41 смартфона Xiaomi, которые получат Android 11 на MIUI 12 – сроки и подробности
Можно констатировать, что на конец ноября Xiaomi почти полностью завершила создание прошивки MIUI 12 для нескольких десятков смартфонов. Важно понимать, что под подобными заявлениями в первую очередь подразумевается выход подобных прошивок в Китае и Индии. Все остальные получают обновления по остаточному принципу. Российская прошивка напрямую завязана на европейскую и выходит почти одновременно. Таким образом китайской производитель продолжит выпускать локализованные версии, в то время как большая часть программистов приступила к тестированию новой операционной системы Android 11.
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На самом деле первые тесты начались ещё летом, но тогда у Xiaomi не было на руках финального билда, что привело к тому, что выпускались только бета-версии. Уже в октябре появилось несколько стабилок, ну а сейчас чуть ли не половина всех актуальных аппаратов имеет китайскую или европейскую стабильную ОС Android 11 на MIUI 12. Всего же таких устройств 41.
Кроме полного списка смартфонов наших читателей интересуют сроки выхода новой прошивки на то или иное устройство. Перед вами несколько таблиц. Давайте разберёмся, что в них написано. Итак, если телефон имеет любую стабильную версию, то, предположительно, до конца года он начнёт получать обновление по воздуху. Вполне возможно, что это будет только китайская финальная стабилка, но сути вопроса это не меняет.
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Смартфоны, получившие одну из бета-версий, могут претендовать на стабильный билд не раньше января, поскольку перед Новым годом у компании и без того много проблем. А вот те, кто имеет только внутреннюю закрытую бетку, в лучшем случае получат свою первую стабилку значительно позднее, но точных сроков никто не называет.
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