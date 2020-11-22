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Когда стало известно, что новая видеокарта GeForce RTX 3080 получит всего 10 Гб видеопамяти, эксперты тут же обрушились на NVIDIA, обвиняя компанию во всех смертных грехах. Ещё бы, ведь все ожидали, что за 700 долларов нам выдадут не только самую быструю видеокарту на планете, но и оснастят её 20 Гб сверхскоростной GDDR6X. Кстати, AMD в этом вопросе оказалась более щедрой, ведь даже Radeon RX 6800 имеет 16 Гб.

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Уже сейчас ясно, что дело не в памяти, ведь RTX 3080 обходит по скорости даже Titan RTX, который продавался по 3 000 долларов имея на борту 24 Гб памяти. Несмотря на это, многие до сих пор уверены, что настоящим флагманом будет версия RTX 3080 Ti, которая благодаря 20 Гб памяти сможет продемонстрировать настоящую мощь. Здесь самое время упомянуть, что даже RTX 3090 со своими 24 Гб лишь немного быстрее RTX 3080, но некоторые просто не готовы слышать голос разума.

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Что же, специально для них ребята с Ютуб-канала Testing Games решили провести небольшое исследование. В тесте участвовали:

GeForce RTX 3070 – 8 Гб

GeForce RTX 3080 – 10 Гб

GeForce RTX 3090 – 24 Гб





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На скриншотах и видео нам важен второй показатель (MEM), отражающий количество видеопамяти, которую смогла занять та или иная игра. Отметим, что тестирование проводилось в разрешении 4К на процессоре Core i9-10900K. Давайте перейдём к выводам:

Большая часть игр оказалась не способна загрузить больше 8 Гб видеопамяти в 4К.

Несколько проектов, например, Call of Duty, полностью заняли всю имеющуюся память на RTX 3070/3080, остановившись на отметке 10 Гб.

Таким образом, оптимальным значением на данный момент остаётся 10 Гб видеопамяти. Если у вас достаточно мощная карта, то 8 будет вполне достаточно. А вот всё, что больше 10 Гб, выглядит ненужным. В этой ситуации можно заявить, что это задел на будущее, но сколько таких нераскрытых потенциалов так и остались беспомощно прозябать на наших компьютерах? Очевидно, что переплата за лишние гигабайты в настоящее время ничем не оправдана.

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