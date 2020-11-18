Назван лучший процессор для игр на видеокарте Radeon RX 6800 ХТ – Intel vs AMD в тесте Tomshardware
Сегодня мы уже видели несколько тестов новой видеокарты Radeon RX 6800 ХТ в современных играх. Как оказалось, нас ждут мощные модели без сюрпризов. Производительность в обычных условиях находится на достаточном уровне, а вот при активации трассировки лучей всё очень плохо, ведь в этом случае отставание красных увеличивается до 30%. Эксперты надеются на приход на рынок новой технологии FidelityFX Super Resolution, но пока об этом известно крайне мало.
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Всё это можно изучить в наших предыдущих материалах, а вот о том, какой процессор выбрать для новых видеокарт, мы пока не говорили. Что же, давайте восполним этот пробел вместе с ребятами с популярного ресурса Tomshardware. Тесты сделаны по 13 играм, но мы даём только средние результаты в разрешении 1080р, 2К и 4К. Любопытные читатели могут заглянуть в оригинальный материал в поисках истины.
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Давайте к выводам:
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Лучшим процессором для Radeon RX 6800 ХТ станет Core i9-10900K, а вот собственный Ryzen 9 5900X слегка разочаровывает. Эксперты уверяют, что вскоре проведут тесты с мегамощным Ryzen 9 5950X. Будем надеяться, что это позволит красному лагерю реабилитироваться.
Что любопытно, в 2К и 4К процессор Core i9-10900K позволяет слегка опережать GeForce RTX 3080, а в 1080р даже сравняться по производительности с GeForce RTX 3090. Справедливости ради укажем, что в столь низком разрешении все модели идут почти вровень, что снижает смысл его использования для столь дорогих видеокарт.
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