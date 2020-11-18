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Сейчас даже сложно вспомнить, сколько лет мы ждали от AMD достойной видеокарты. Radeon RX 5700 ХТ не в счёт, ведь она даже близко не подбиралась к мощным игровым конкурентам из NVIDIA. Кроме того, она оказалась лёгкой добычей для майнеров. До сих пор неясно, почему производитель не увеличил выпуск графических чипов, если модель стала столь популярной. В любом случае сегодня это уже неважно, ведь в продажу поступили новые видеокарты Radeon RX 6000-й серии.

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На самом деле купить вы их вряд ли сможете, ведь магазины уже отрапортовали, что запасов критически мало. Красные решили пойти по проторённой дорожке из дефицита, борьбы с перекупщиками и разочарованием фанатов. Что же, если мы не можем купить одну из видеокарт, то по крайней мере сможем оценить её игровой потенциал. А помогут нам в этом ребята с сайта Tomshardware, которые не только получили новые карточки, но уже успели их как следует погонять в играх.

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Выше можно рассмотреть результаты по девяти популярным играм по всем актуальным видеокартам. Как видите, в разрешении 2К Radeon RX 6800 XT демонстрирует полный паритет с GeForce RTX 3080, а в 4К слегка ей уступает. В целом это отлично укладывается в предложенную AMD ценовую политику, в рамках которой новинки слегка дешевле зелёного флагмана, но и слегка медленнее.

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Отметим, что в оригинальном материале есть тесты отдельных игр. Там можно увидеть, что в некоторых из них победа за красным лагерем, в других – за зелёным. Что до Radeon RX 6800, то она уверенно опережает GeForce RTX 3070, что также полностью оправдано, ведь и стоит она слегка дороже. Что до общей оценки производительность, то здесь важно понимать, что всё решит рынок. Если карт в продаже не будет, то и говорить о пусть даже неплохих успехах, нет никаких причин. Кроме того, в предварительных тестах мы видели более впечатляющие результаты, а значит чуда не случилось, а сама AMD выпустила пусть и удачные, но отнюдь не выгодные по цене карты. А о ценовой войне с NVIDIA в этом поколении можно забыть.