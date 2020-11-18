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Сегодня в продажу поступили новые видеокарты Radeon RX 6800 ХТ и Radeon RX 6800. Мы уже предлагали нашим читателям ознакомиться с первыми тестами. Вкратце отметим, что чуда действительно не случилось. Насколько Radeon RX 6800 ХТ дешевле GeForce RTX 3080, настолько она и медленнее её в современных играх. Точно тоже относится и к младшей модели – Radeon RX 6800. С одной стороны – такой подход вполне оправдан, а вот с другой – многие постоянно забывают о трассировке лучей. А ведь именно она стала самым важным компонентом игровых приставок нового поколения.

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Тестирования взяты у ребят из сайта Tomshardware. Результаты представлены в нескольких разрешениях дисплея: 1080р, 2К и 4К. Всего участвовало 10 актуальных игр. Мы даём только средние значения, если у вас будут вопросы, или желание изучить производительность по отдельно взятым играм – всё это есть в оригинальном материале.

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Как можно назвать тридцатипроцентное отставание в играх видеокарты Radeon RX 6800 ХТ от GeForce RTX 3080 в разрешении 4К? Мы полагаем, что это полный провал, ведь подобная картина имеется как в 2К, так и в 1080р. Ситуация крайне плохая. По большому счёту, для новых видеокарт играбельным остаётся только разрешение 1080р, ведь во всех остальных они не способны набрать заветные 60 кадров в секунду, без которых не может прожить ни один уважающий себя геймер.

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Здесь можно заявить, что тестирование было нечестным, ведь видеокарты NVIDIA работали с активированной функцией DLSS 2.0, в то время как AMD до сих пор допиливает свой аналог – FidelityFX Super Resolution. На этот счёт мы полностью согласны с ребятами из Tomshardware: никто не мешал AMD создать свою технологию вовремя. Отключать то, что доступно любому владельцу данных карт глупо, а значит отставание вполне оправданно.